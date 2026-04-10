България по хандбал отстъпи на Канада на турнира IHF Trophy във Велико Търново

Девическият национален отбор на България по хандбал (до 17 години) отстъпи с 29:30 на състава на Канада в третата си среща от интерконтиненталното издание на турнира на Международната федерация по хандбал IHF Trophy във Велико Търново.

Резултатът изравни двата отбора с по 3 точки, след като до момента българките нямаха загуба. Срещата премина много драматично, като гостенките от Канада стигнаха до успеха буквално в последните секунди. Българките имаха повече удари към вратата на Канада, но в крайна сметка трябваше да преглътнат поражението.

Ивет Костадинова вкара 10 гола за България, 7 прибави Мартина Тодорова, а пет – Нася Асенова. Азарли Морисет-Дейвис вкара цели 13 за Канада.

Също с три точки вече е и отборът на Гвинея, който постигна убедителна победа над Узбекистан с 41:33. Узбекистан е с 2, а Венецуела е с 1. Утре са последните срещи от квалификацията, като тимът на треньорката Миглена Христова ще срещне Узбекистан, а Гвинея играе с Канада.

Победителят в турнира ще се класира за участие на световното първенство по хандбал в тази възрастова група в Китай през лятото на 2026 година.