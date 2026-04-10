  • 10 апр 2026 | 20:28
Налбантова след загубата на Европейското по бадминтон: Беше игра на нерви

Калояна Налбантова отпадна на осминафиналите на единично жени на Европейското първенство по бадминтон за мъже и жени в испанския град Уелва. 20-годишната българка, която е двукратна европейска шампионка за девойки, загуби снощи в оспорван мач от поставената под номер 1 в схемата и защитаваща титлата си Лине Кяерсфелд (Дания) с 21:19, 17:21, 16:21 за 62 минути.

"Европейското първенство завърши за мен на осминафиналите срещу настоящата шампионка в три гейма. . . Беше игра на нерви, но за съжаление не успях да покажа най-доброто си представяне . . . . но както винаги, това е част от играта", написа националката в профила си в Инстаграм.

"Сега е време да се върна у дома за няколко дни и да се подготвя за Юбер къп, където ще играя с българския отбор срещу наистина силни противници", добави тя и благодари за подкрепата на треньора си Стилиян Макарски.

