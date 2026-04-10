Един финал и един полуфинал записаха българските състезатели в третия ден на Eвропейското по скокове на батут

Калоян Петров и Марияна Узунова ще се борят за отличията в смесените синхрони във възрастовата група под 21 години на Европейското първенство по скокове на батут в Портимао, Португалия. Представителите ни събраха сбор от 86.020 точки, след 37.930 в задължителната и 47.090 във волната комбинация, а това им отреди и трета позиция в пресявките.

В синхронните скокове при девойките Мирела Косева и Цветелина Йоргова се наредиха на седмото място, което ги изпрати във втората фаза на състезанието. В полуфиналите нашите момичета влизат със сбор от 80.590 точки (37.110 точки за първа комбинация и 43.480 - за втора).

Микаела Христова /Сияна Павлова и Цветин Стоянов/ Александър Райчев не успяха да достигнат до полуфиналите като бяха оценени съответно с 37.580 точки и 45.940 точки.

До финал пък не успяха да стигнат Мирела Косева и Цветелина Йоргова, които завършиха 23-ти с оценка 32.110 точки при девойките.

Утре състезанието продължава с полуфинали и финали в отделните възрастови групи.