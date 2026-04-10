Компани обясни дали ще запази играчи за реванша с Реал Мадрид и как ще празнува рождения си ден

Старши треньорът на лидера в Бундеслигата Байерн (Мюнхен) Венсан Компани отговаряше кратко на въпроси за 40-ия му рожден ден, който е днес, но потвърди как големият му фокус е да направи още една крачка към титлата в Бундеслигата преди да приеме Реал (Мадрид) другата седмица в Шампионската лига.
Байерн ще пътува за Хамбург утре, за да гостува на застрашения от изпадане местен Санкт Паули с девет точки преднина на върха и шест оставащи кръга. Мачът вероятно ще бъде изигран с „едно на ум“ заради реванша срещу Реал (Мадрид), където баварците също имат преднина от 2:1.
„Краткият отговор е не“, отвърна Компани при питане какви ще бъдат празненствата за 40-ия му рожден ден, който е днес. „Можем само да си пожелаем трите точки (срещу Санкт Паули). Като футболист винаги съм празнувал рождени дни на етап полуфинали и четвъртфинали, така че е бонус, ако печелиш в тези моменти. Опитвам се да избягам от всички тези неща, които са свързани с рожден ден, празници. Опитвам се да бъда в режим „мачове, класиране, Европа“. Може би малко червено вино ще си налеем довечера, но първо ще тренираме и ще се подготвим за мача в Хамбург“, обясни младият наставник.
Байерн все още е в борбата за три трофея като полуфиналът за Купата на Германия срещу Байер (Леверкузен) е насрочен за 22 април и оформя трите фронта.
Те могат също така да поставят рекорда за най-много голове в лигата за един сезон в събота, като досега са отбелязали 100, с един по-малко от изравняване на рекорда за всички времена. Но Компани намекна за промени в стартовия състав утре.
„Искам да имам отбор, който може да донесе същата интензивност и концентрация, както в Мадрид. Обикновено това не е проблем за нас, но в момента ще гледам не само качеството, но и колко свежи са всички“, каза той. „Каквито и промени да направим, ако направим някакви, не искаме да загубим това, което имаме", добави белгиецът.
Що се отнася до реванша в сряда срещу Реал, Компани каза, че само победа би била достатъчна. „Победихме на "Бернабеу" и следващата седмица искаме да спечелим у дома. Мислите ми за това са много ясни“, добави той.