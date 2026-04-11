  Sportal.bg
  Санкт Паули
  Санкт Паули срещу Байерн или битка на Давид срещу Голиат

Санкт Паули срещу Байерн или битка на Давид срещу Голиат

  11 апр 2026 | 07:01
  • 868
  • 1
Санкт Паули срещу Байерн или битка на Давид срещу Голиат

Санкт Паули ще посрещне лидера в класирането Байерн Мюнхен в мач от 29-ия кръг на Бундеслигата, който ще се изиграе на 11 април 2026 г. от 19:30 часа. Двубоят ще се проведе на стадион "Милернтор-Щадион", където домакините ще се опитат да изненадат фаворита. Главен съдия на срещата ще бъде Тобиас Щийлер, който ще има нелеката задача да ръководи този двубой между отбори от двата края на таблицата. Спокойно можем да наречем този двубой сблъсък на Давид срещу Голиат.

Разликата в класирането между двата отбора е огромна - Байерн Мюнхен доминира на върха с впечатляващите 73 точки след 28 изиграни мача, докато Санкт Паули се намира в опасната зона на 16-то място с едва 25 точки. Баварците са в отлична позиция да спечелят поредната си титла, демонстрирайки невероятна голова форма със 100 отбелязани гола и само 27 допуснати. Домакините се борят за оцеляване в елита, като слабата им защита е допуснала 45 гола, а нападението е отбелязало едва 25. Победа за Санкт Паули, щолкото и невероятно да изглежда това, би била жизненоважна в борбата им за оставане в Бундеслигата, докато Байерн се стреми да затвърди лидерската си позиция.

Санкт Паули демонстрира колеблива форма в последните си пет мача с една победа, две равенства и две загуби. Те завършиха наравно с Унион Берлин (1:1) на 5 април, преди това загубиха от Фрайбург (1:2) на 22 март и от Борусия Мьонхенгладбах (2:0) на 13 март. Последва равенство с Айнтрахт Франкфурт (0:0) на 8 март, а единствената им победа дойде срещу Хофенхайм (0:1) на 28 февруари.

Байерн Мюнхен, от друга страна, е в отлична форма с четири победи и едно равенство. Те победиха Реал Мадрид (1:2) в Шампионска лига на 7 април, преди това надделяха над Фрайбург (2:3) на 4 април и разгромиха Унион Берлин (4:0) на 21 март. Баварците се наложиха и над Аталанта (4:1) в Шампионска лига на 18 март, а единственото им равенство беше срещу Байер Леверкузен (1:1) на 14 март.

В историята на директните сблъсъци между двата отбора, Байерн Мюнхен има категорично предимство. В последните пет срещи баварците имат пълен комплект от пет победи. Последният им двубой се състоя на 29 ноември 2025 г., когато Байерн победи с 3:1 като домакин. Преди това, на 29 март 2025 г., баварците отново триумфираха с 3:2. На 9 ноември 2024 г. Байерн спечели с минималното 0:1 при гостуването си на Санкт Паули. Особено впечатляваща беше победата на Байерн на 7 май 2011 г., когато разгромиха Санкт Паули с 8:1 на техния стадион. Първата среща от последните пет се състоя на 11 декември 2010 г., когато Байерн се наложи с 3:0 като домакин.

Санкт Паули влиза в битката за оцеляване със сериозни липси, като капитанът Джексън Ървайн е наказан, а водещият нападател Рики-Джейд Джоунс е аут до края на сезона. Защитникът Ерик Смит остава под голямо съмнение до последно заради травма в прасеца.

За утрешното гостуване в Хамбург Байерн има сериозни кадрови проблеми, като голмайсторът Хари Кейн е под въпрос и може да бъде запазен за реванша в Шампионската лига срещу Реал Мадрид, тъй като е играл „на прага на болката“ през седмицата. Списъкът с отсъстващи включва резервния вратар Свен Улрайх, макар той да поднови тренировки, както и дълготрайно контузените Алфонсо Дейвис и Дайо Упамекано.

Още от Футбол свят

Бруно Фернандеш: При Карик бележим повече и получаваме по-малко голове

Бруно Фернандеш: При Карик бележим повече и получаваме по-малко голове

  • 11 апр 2026 | 03:24
  • 1264
  • 1
Фен на Нотингам почина след мача с Порто

Фен на Нотингам почина след мача с Порто

  • 11 апр 2026 | 03:01
  • 1144
  • 0
Колко са головете на Кристиано Роналдо?

Колко са головете на Кристиано Роналдо?

  • 11 апр 2026 | 02:34
  • 2511
  • 8
България с второ поражение в световните квалификации по футзал

България с второ поражение в световните квалификации по футзал

  • 11 апр 2026 | 02:08
  • 868
  • 1
Няма да преместят мачовете на Иран на Световното в Мексико

Няма да преместят мачовете на Иран на Световното в Мексико

  • 11 апр 2026 | 01:27
  • 760
  • 0
Марсилия се завърна към победите

Марсилия се завърна към победите

  • 11 апр 2026 | 00:31
  • 1240
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дербито между Барселона и Еспаньол обещава голяма битка и много искри

Дербито между Барселона и Еспаньол обещава голяма битка и много искри

  • 11 апр 2026 | 05:30
  • 1740
  • 4
Арсенал ще прави нова крачка към титлата

Арсенал ще прави нова крачка към титлата

  • 11 апр 2026 | 06:06
  • 1266
  • 4
Ливърпул няма парво на повече грешки

Ливърпул няма парво на повече грешки

  • 11 апр 2026 | 06:29
  • 1631
  • 1
Реал Мадрид с нова грешна стъпка и титлата вече изглежда мираж

Реал Мадрид с нова грешна стъпка и титлата вече изглежда мираж

  • 10 апр 2026 | 23:57
  • 23578
  • 372
"Бяла" легенда шокира Славия в 94-ата минута навръх 113-ия рожден ден на клуба, битката за оцеляване ще е жестока

"Бяла" легенда шокира Славия в 94-ата минута навръх 113-ия рожден ден на клуба, битката за оцеляване ще е жестока

  • 10 апр 2026 | 19:56
  • 45814
  • 163
Дадоха ЦСКА - Левски на млад съдия

Дадоха ЦСКА - Левски на млад съдия

  • 10 апр 2026 | 21:54
  • 13853
  • 43