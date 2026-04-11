Санкт Паули срещу Байерн или битка на Давид срещу Голиат

Санкт Паули ще посрещне лидера в класирането Байерн Мюнхен в мач от 29-ия кръг на Бундеслигата, който ще се изиграе на 11 април 2026 г. от 19:30 часа. Двубоят ще се проведе на стадион "Милернтор-Щадион", където домакините ще се опитат да изненадат фаворита. Главен съдия на срещата ще бъде Тобиас Щийлер, който ще има нелеката задача да ръководи този двубой между отбори от двата края на таблицата. Спокойно можем да наречем този двубой сблъсък на Давид срещу Голиат.

Разликата в класирането между двата отбора е огромна - Байерн Мюнхен доминира на върха с впечатляващите 73 точки след 28 изиграни мача, докато Санкт Паули се намира в опасната зона на 16-то място с едва 25 точки. Баварците са в отлична позиция да спечелят поредната си титла, демонстрирайки невероятна голова форма със 100 отбелязани гола и само 27 допуснати. Домакините се борят за оцеляване в елита, като слабата им защита е допуснала 45 гола, а нападението е отбелязало едва 25. Победа за Санкт Паули, щолкото и невероятно да изглежда това, би била жизненоважна в борбата им за оставане в Бундеслигата, докато Байерн се стреми да затвърди лидерската си позиция.

Санкт Паули демонстрира колеблива форма в последните си пет мача с една победа, две равенства и две загуби. Те завършиха наравно с Унион Берлин (1:1) на 5 април, преди това загубиха от Фрайбург (1:2) на 22 март и от Борусия Мьонхенгладбах (2:0) на 13 март. Последва равенство с Айнтрахт Франкфурт (0:0) на 8 март, а единствената им победа дойде срещу Хофенхайм (0:1) на 28 февруари.

Байерн Мюнхен, от друга страна, е в отлична форма с четири победи и едно равенство. Те победиха Реал Мадрид (1:2) в Шампионска лига на 7 април, преди това надделяха над Фрайбург (2:3) на 4 април и разгромиха Унион Берлин (4:0) на 21 март. Баварците се наложиха и над Аталанта (4:1) в Шампионска лига на 18 март, а единственото им равенство беше срещу Байер Леверкузен (1:1) на 14 март.

В историята на директните сблъсъци между двата отбора, Байерн Мюнхен има категорично предимство. В последните пет срещи баварците имат пълен комплект от пет победи. Последният им двубой се състоя на 29 ноември 2025 г., когато Байерн победи с 3:1 като домакин. Преди това, на 29 март 2025 г., баварците отново триумфираха с 3:2. На 9 ноември 2024 г. Байерн спечели с минималното 0:1 при гостуването си на Санкт Паули. Особено впечатляваща беше победата на Байерн на 7 май 2011 г., когато разгромиха Санкт Паули с 8:1 на техния стадион. Първата среща от последните пет се състоя на 11 декември 2010 г., когато Байерн се наложи с 3:0 като домакин.

Санкт Паули влиза в битката за оцеляване със сериозни липси, като капитанът Джексън Ървайн е наказан, а водещият нападател Рики-Джейд Джоунс е аут до края на сезона. Защитникът Ерик Смит остава под голямо съмнение до последно заради травма в прасеца.

За утрешното гостуване в Хамбург Байерн има сериозни кадрови проблеми, като голмайсторът Хари Кейн е под въпрос и може да бъде запазен за реванша в Шампионската лига срещу Реал Мадрид, тъй като е играл „на прага на болката“ през седмицата. Списъкът с отсъстващи включва резервния вратар Свен Улрайх, макар той да поднови тренировки, както и дълготрайно контузените Алфонсо Дейвис и Дайо Упамекано.