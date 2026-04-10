Коста преди двубоя с Мурзаканов: Мразя ги тези руснаци

Пауло Коста се развихри на пресконференцията преди UFC 327, като многократно вербално атакува своя бъдещ опонент Азамат Мурзаканов и разкри, че не таи особено добри чувства към никого от Русия. Бразилецът вярва, че е получил тази среща от UFC само по една причина – да изпрати Мурзаканов „в царството на сенките“. Първоначално двубоят между Коста и Мурзаканов беше само част от основната карта, но беше издигнат до основен подгряващ двубой, след като шампионският сблъсък в категория муха между Джошуа Ван и Тацуро Таира беше преместен за UFC 328 през май.

„Вижте, аз съм в подглавната битка по една причина: ще пребия този дебел руснак в събота“, изкрещя Коста. „Ще го довърша много лошо. Той го знае. Погледнете го. Нервен е. Срамежлив е и аз ще го разоблича в събота. Не е време за скучни битки. Това е ерата на Paramount, на живо по CBS. Тук съм, за да направя шоу“, заяви бившият претендент за титла.

Почти всеки път, когато към Мурзаканов беше отправен въпрос по време на пресконференцията, Коста прекъсваше отговора на руснака, за да го атакува. Поради езиковата бариера между тях обаче не е ясно колко точно е разбрал Мурзаканов от казаното срещу него. Това не спря Коста да го напада многократно, като обидите включваха и множество нападки, в които наричаше Мурзаканов „дебел“.

„Той няма какво да каже. Няма абсолютно нищо за казване. Нищо. Млъкни, по дяволите. Нямаш нищо. В събота ще ти сритам дебелия задник“, продължи южноамериканеца.

Коста се нахвърли и върху всички бойци от Русия. Той припомни, че в последния си мач е победил Роман Копилов и изрази надежда, че след UFC 327 най-накрая ще уреди сметките си с друг руснак.

„В момента съм много спокоен. Във вените ми тече латиноамериканска кръв. Аз представлявам Латинска Америка, а не този руснак. Знаете ли, мразя тези ш*бани руснаци. Това е вторият поред, когото ще запиша в статистиката си. Дейна, може би третият ще е Хамзат Чимаев. Искам него следващия, след като победя този дебелак“

От своя страна Мурзаканов предимно се усмихваше и смееше на всичко, което Коста казваше, макар че му беше трудно да отговори, без бразилецът да го прекъсва. Може би и не се налага да казва много, тъй като Мурзаканов говори в октагона, където има перфектен актив от 6-0 в UFC, включително пет победи с нокаут. Мурзаканов обещава, че шестата победа с нокаута идва в събота.

„В събота ще го науча на обноски“, заяви Мурзаканов. „Той е нервен, затова е агресивен. Не се притеснявай. Всичко ще приключи бързо.“