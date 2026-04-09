Давид Иванов е финалист на кон с гривни в Хърватия

  • 9 апр 2026 | 20:54
  333
  • 0
Давид Иванов е финалист на кон с гривни в Хърватия

Давид Иванов се класира за финала на кон с гривни на четвъртата за годината Световната купа по спортна гимнастика в Осиек (Хърватия).

Европейският вицешампион за младежи на този уред от първенството в Римини (Италия) влезе в топ 8 със седми по сила резултат. За изпълнението си българинът получи оценка от 14.266 точки (трудност 6.0 и изпълнение 8.266 точки). За него това е трети финал на кон с гривни и четирите Световни купи от началото на годината.

Иванов спечели златен медал на коронния си уред в Баку (Азербайджан).

С най-висока оценка в квалификациите е олимпийският вицешампион от Париж 2024 Нариман Курбанов (Казахстан) с 14.766 (6.0 и 8.766).

Другият роден представител на този уред Раян Радков също показа силно съчетание. Той получи по-висока оценка за изпълнение (8.400), но с общ резултат от 13.900 точки остана 18-и и извън финалите заради по-ниската трудност. В квалификацията участваха общо 61 гимнастици.

На земя Даниел Трифонов допусна сериозна грешка и с 9.800 точки зае 53-то място.

При жените българките не успяха да достигнат до финалите. На прескок Кристин Кръстева остана 28-а с 11.850 точки, а Виктория Венциславова е 29-а с 11.216. На смесена успоредка Кръстева се нареди 39-а, докато Никол Стоименова е 49-а, съответно с 10.733 и 9.333 точки.

Утре предстоят квалификациите при мъжете на прескок (Даниел Трифонов), успоредка (Давид Иванов и Йордан Александров) и висилка (Трифонов и Александров), а при жените - на земя (Венциславова и Кръстева) и греда (Венциславова и Стоименова).

България с два полуфинала в първия ден на Eропейското първенство по скокове на батут

България с два полуфинала в първия ден на Eропейското първенство по скокове на батут

  • 9 апр 2026 | 04:37
Две българки ще участват на Световната купа в Ташкент

Две българки ще участват на Световната купа в Ташкент

  • 8 апр 2026 | 12:13
Боряна Калейн на корицата на модно списание

Боряна Калейн на корицата на модно списание

  • 7 апр 2026 | 11:46
България със седем състезатели на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек

България със седем състезатели на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек

  • 6 апр 2026 | 15:23
България ще участва с 13 състезатели на Европейското по скокове на батут

България ще участва с 13 състезатели на Европейското по скокове на батут

  • 6 апр 2026 | 15:00
Седмо място за Давид Иванов в Кайро

Седмо място за Давид Иванов в Кайро

  • 6 апр 2026 | 03:22
Левски 0:0 Арда, червен картон за Лъчезар Котев

Левски 0:0 Арда, червен картон за Лъчезар Котев

  • 9 апр 2026 | 21:18
Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

  • 9 апр 2026 | 19:58
Победа за Везенков и компания в супершоуто с Апоел в София

Победа за Везенков и компания в супершоуто с Апоел в София

  • 9 апр 2026 | 21:24
Локомотив Авиа с важна крачка към финала на efbet Супер Волей

Локомотив Авиа с важна крачка към финала на efbet Супер Волей

  • 9 апр 2026 | 20:27
Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

  • 9 апр 2026 | 17:24
Остава малко до началото на Лига Европа

Остава малко до началото на Лига Европа

  • 9 апр 2026 | 06:30
