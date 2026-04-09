ФК Димитровград взе важни точки в голов екшън

Едноименният тим на Димитровград постигна ценна домакинска победа с 4:3 над Локомотив II (Пловдив). Срещата е от 29-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой с обрати в резултата. Даниел Маджаров даде преднина на дубъла още в 5-ата минута. В 30-ата обаче Георги Георгиев изравни. Обратът стана факт в началото на втората част, когато Кристиян Ташков си вкара автогол. Васил Василев изравни за пловдивчани в 60-ата минута. В 66-ата Момчил Кирков даде аванс на Димитровград. Георгиев се разписа за втори път в 75-ата минута. В 87-ата пък Маджаров реализира от дузпа за окончателното 4:3.