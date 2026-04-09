Треньорите на Испания в Купата на нациите по електронни спортове изглеждат ясни

Испания вече подготвя съставите си за тазгодишната Купа на нациите по електронни спортове, като треньорите в ключовите дисциплини, изглежда, са ясни.

Очаква се Алфонсо "mithy" Родригес да води отбора по League of Legends, thinkii да отговаря за VALORANT, а MusambaN1 - CS2. Назначенията са направени от националния мениджър Lozark.

В LoL феновете вече гласуват за състава, като сред фаворитите са Elyoya, Oscarinin и Supa.

Самият турнир ще се проведе през ноември в Саудитска Арабия, като Испания ще се опита да изгради конкурентни отбори във всички основни заглавия.

