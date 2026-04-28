България победи Португалия и Сърбия в Rocket League!

Националният отбор на България по Rocket League изигра силни мачове в груповата фаза на квалификациите за Световното първенство по Rocket League. Tриото Велизар "xEpt" Малински, Денис "Kejay" Нури и Мартин "ZyngZeng" Якимов стартираха груповата фаза с поражение 0:2 игри от силния тим на Германия.

Последва една истински лекция и победа с 2:0 игри над Португалия, за да дойде и служебният успех над Сърбия.

По този начин "лъвовете" се класираха за утрешните елиминации, където първият съперник ще бъде Латвия. Мачът стартира в 20:00 часа.