Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  • 28 апр 2026 | 21:33
България победи Португалия и Сърбия в Rocket League!

Националният отбор на България по Rocket League изигра силни мачове в груповата фаза на квалификациите за Световното първенство по Rocket League. Tриото Велизар "xEpt" Малински, Денис "Kejay" Нури и Мартин "ZyngZeng" Якимов стартираха груповата фаза с поражение 0:2 игри от силния тим на Германия.

Последва една истински лекция и победа с 2:0 игри над Португалия, за да дойде и служебният успех над Сърбия.

По този начин "лъвовете" се класираха за утрешните елиминации, където първият съперник ще бъде Латвия. Мачът стартира в 20:00 часа.

Следвай ни:

Още от eSports

Левски стана шампион в eFirst League!

Левски стана шампион в eFirst League!

  • 27 апр 2026 | 14:07
  • 8977
  • 1
Shifters ще разчита на Тео "Sheo" Бориле в квалификациите на Световното

Shifters ще разчита на Тео "Sheo" Бориле в квалификациите на Световното

  • 27 апр 2026 | 13:13
  • 380
  • 0
SINNERS надигра Gentle Mates и вдигна трофея от първото издание на LORGAR RANKINGS

SINNERS надигра Gentle Mates и вдигна трофея от първото издание на LORGAR RANKINGS

  • 27 апр 2026 | 11:46
  • 949
  • 0
Monte на Алекс "Rainwaker" Петров вдигна трофея в CCT Global Finals и загатна за големи успехи преди Мейджъра

Monte на Алекс "Rainwaker" Петров вдигна трофея в CCT Global Finals и загатна за големи успехи преди Мейджъра

  • 26 апр 2026 | 23:23
  • 1540
  • 0
BetBoom триумфира в PGL Wallachia

BetBoom триумфира в PGL Wallachia

  • 26 апр 2026 | 19:55
  • 645
  • 0
Официално: Keria остава в T1 за още три години

Официално: Keria остава в T1 за още три години

  • 26 апр 2026 | 16:54
  • 655
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пари Сен Жермен 2:2 Байерн, брилянтен гол на Олисе

Пари Сен Жермен 2:2 Байерн, брилянтен гол на Олисе

  • 28 апр 2026 | 22:00
  • 8431
  • 52
Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

  • 28 апр 2026 | 16:28
  • 27303
  • 126
Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

  • 28 апр 2026 | 14:07
  • 23595
  • 70
Везенков получи наградите си, а Олимпиакос се надлъгва с Монако в Пирея

Везенков получи наградите си, а Олимпиакос се надлъгва с Монако в Пирея

  • 28 апр 2026 | 22:40
  • 3615
  • 5
Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

  • 28 апр 2026 | 14:29
  • 19194
  • 140
Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

  • 28 апр 2026 | 12:12
  • 39543
  • 84