Shifters ще разчита на Тео "Sheo" Бориле в квалификациите на Световното

Европейският отбор по League of Legends Shifters прави промяна в състава си преди квалификациите за Световното първенство по електронни спортове, като изважда от титулярите Мехди "Boukada" Лалу.

На негово място според Sheep Esports ще влезе Тео "Sheo" Бориле, който наскоро бе освободен от Team Heretics. Така новият джънгъл играч ще помага на тима си по време на важните квалификации, които започват още утре.

В първия си мач тима на Shifters ще опита да се справи с класния съперник и бивш отбор на българина Здравец "Hylissang" Гълъбов - Fnatic.

