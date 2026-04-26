  Monte на Алекс "Rainwaker" Петров вдигна трофея в CCT Global Finals и загатна за големи успехи преди Мейджъра

  • 26 апр 2026 | 23:23
Monte на Алекс "Rainwaker" Петров вдигна трофея в CCT Global Finals и загатна за големи успехи преди Мейджъра

Българската звезда в Counter-Strike Алекс "Rainwaker" Петров и отборът на Monte триумфираха в CCT Global Finals турнира в Португалия, след като победиха датския гранд HEROIC в големия финал с 3:1 (13-0, 13-9, 5-13, 13-10).

Така тимът си спечели 15,000 долара от наградния фонд и още $15,000 клубен дял след победата над HEROIC и преди това над Ninjas in Pyjamas с 2:1 в срещата преди финала.

Именно "героите" пък надиграха Monte в Upper Bracket финала вчера, за което Петров и компания отмъстиха подобаващо.

Двубоят започна на Nuke, където тимът на Rainwaker не остави съперника да спечели нито един рунд, въпреки че именно опонентите бяха избрали картата.

На втория Dust 2 HEROIC започна силно, но ударно второ полувреме от страна на Monte обаче направи резултата 2:0.

Кристофър "Chr1zN" Сторгард и компания най-после съумяха да победят на Inferno, преди от Monte да затворят мача на сравнително равностоен Ancient.

За победителите afro и AZUWU бяха най-резултатни с по съответно 68 и 62 елиминации, като първият записа впечатляващият 1.45 рейтинг и взе приза за MVP. nilo, susp и xfl0ud се справиха силно за HEROIC, като първите двама записаха 52, а третият 50 фрага. Алекс "Rainwaker" Петров пък бе с K/D от 49/44 и 1.04 рейтинг.

С триумфа Monte на българина Алекс "Rainwaker" Петров даде големи очаквания за предстоящото си участие на Мейджъра в Кьолн през юни. В шампионата участие ще вземе и HEROIC, които днес си тръгват със 7,500 долара и още $10,000 клубен дял.

Снимка: Monte

Още от eSports

BetBoom триумфира в PGL Wallachia

BetBoom триумфира в PGL Wallachia

  • 26 апр 2026 | 19:55
  • 431
  • 0
Официално: Keria остава в T1 за още три години

Официално: Keria остава в T1 за още три години

  • 26 апр 2026 | 16:54
  • 544
  • 0
Red Canids остави състава си на пейката

Red Canids остави състава си на пейката

  • 26 апр 2026 | 15:32
  • 347
  • 0
HEROIC надхитри Алекс "Rainwaker" Петров и Monte в Португалия

HEROIC надхитри Алекс "Rainwaker" Петров и Monte в Португалия

  • 25 апр 2026 | 23:01
  • 632
  • 0
GamerLegion се раздели с Ашли "ash" Бати

GamerLegion се раздели с Ашли "ash" Бати

  • 25 апр 2026 | 17:08
  • 612
  • 0
Данаил "DANNYTO" Софрониев подписа с Falcons

Данаил "DANNYTO" Софрониев подписа с Falcons

  • 24 апр 2026 | 21:24
  • 717
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

  • 26 апр 2026 | 20:53
  • 24820
  • 22
Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

  • 26 апр 2026 | 18:06
  • 32483
  • 113
Разправии и след мача на Славия (видео)

Разправии и след мача на Славия (видео)

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 36784
  • 60
Милан и Ювентус отново не успяха да се надхитрят

Милан и Ювентус отново не успяха да се надхитрят

  • 26 апр 2026 | 23:43
  • 5415
  • 19
Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

  • 26 апр 2026 | 18:25
  • 19843
  • 23
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

  • 26 апр 2026 | 15:27
  • 31343
  • 42