Monte на Алекс "Rainwaker" Петров вдигна трофея в CCT Global Finals и загатна за големи успехи преди Мейджъра

Българската звезда в Counter-Strike Алекс "Rainwaker" Петров и отборът на Monte триумфираха в CCT Global Finals турнира в Португалия, след като победиха датския гранд HEROIC в големия финал с 3:1 (13-0, 13-9, 5-13, 13-10).

Така тимът си спечели 15,000 долара от наградния фонд и още $15,000 клубен дял след победата над HEROIC и преди това над Ninjas in Pyjamas с 2:1 в срещата преди финала.

Monte DETHRONE HEROIC to become the CHAMPIONS of the CCT GLOBAL FINALS 2026 💥🏆 pic.twitter.com/eo8u510528 — Champion of Champions Tour CS2 (@CCT_CS) April 26, 2026

Именно "героите" пък надиграха Monte в Upper Bracket финала вчера, за което Петров и компания отмъстиха подобаващо.

Двубоят започна на Nuke, където тимът на Rainwaker не остави съперника да спечели нито един рунд, въпреки че именно опонентите бяха избрали картата.

На втория Dust 2 HEROIC започна силно, но ударно второ полувреме от страна на Monte обаче направи резултата 2:0.

Monte is UP 2-0 against HEROIC - 1 more map is needed to bring it home 💥 pic.twitter.com/8K86Jr7dyY — Champion of Champions Tour CS2 (@CCT_CS) April 26, 2026

Кристофър "Chr1zN" Сторгард и компания най-после съумяха да победят на Inferno, преди от Monte да затворят мача на сравнително равностоен Ancient.

За победителите afro и AZUWU бяха най-резултатни с по съответно 68 и 62 елиминации, като първият записа впечатляващият 1.45 рейтинг и взе приза за MVP. nilo, susp и xfl0ud се справиха силно за HEROIC, като първите двама записаха 52, а третият 50 фрага. Алекс "Rainwaker" Петров пък бе с K/D от 49/44 и 1.04 рейтинг.

zyWHO? @afro_csgo the EVENT MVP 💥 pic.twitter.com/GCD7hZEDuv — Champion of Champions Tour CS2 (@CCT_CS) April 26, 2026

С триумфа Monte на българина Алекс "Rainwaker" Петров даде големи очаквания за предстоящото си участие на Мейджъра в Кьолн през юни. В шампионата участие ще вземе и HEROIC, които днес си тръгват със 7,500 долара и още $10,000 клубен дял.

