Полуфинал №3 в efbet Супер Волей: Локомотив Авиа 1:0 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

  • 9 апр 2026 | 19:26
Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) приема носителя на Купата на страната Нефтохимик 2010 (Бургас) в третия мач от полуфиналния плейоф помежду им. Срещата е тази вечер от 19,00 часа в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".

Резултатът в плейофната серията е 1-1 победи. Пловдичани спечелиха първия мач у дома с 3:0, но Нефтохимик успя да изравни след 3:1 гейма в Бургас.

Кой от двата тима ще направи решаваща крачка към финала ще разберем тази вечер.

Началото на първия гейм беше напълно равностойно до 4:4, след което Нефтохимик поведе с 6:4 след атака през центъра на Мартин Кръстев и отлична блокада на разпределителя Дмитро Долгополов. Домакините от Локомотив успяха да изравнят при 7:7 след атака на рожденика Кристиян Алексов и аут на Калоян Балабанов, но бургазлии веднага си върнаха аванса при 9:7 след атака на Ади Османович и контра на Балабанов. Пловдичани стигнаха до ново равенство при 10:10 след нова атака на Алексов и блокада на Ивайло Дамянов. Играта продължи точка за точка до 15:15, след което Локомотив излезе напред с 16:15 след блок на Тодор Вълчев, което пък накара Иван Станев да вземе прекъсване за гостите. Въпреки това, последваха две грешки на Рикардо Жуниор и една на Дмитро Долгополов и 19:15 за Локомотив. Разликата нарасна до 21:16 след силен ас на Жулиен Георгиев. В крайна сметка играчите на Найден Найденов спокойно затвориха гейма при 25:19 след нова грешка на Рикардо Жуниор.

Втората част започна с преднина за Локомотив от 3:1 след успешна атака на Жулиен Георгиев и ас на Тодор Вълчев. Разликата нарасна до 7:4 след нова директна точка от сервис, този път на Кристиян Алексов, след което Иван Станев взе прекъсване за Нефтохимик. Независимо от това, последва отлична блокада на Георгиев и 8:4. Бургазлии успяха да намалят изоставането си до 8:9 след сгрешен сервис на Ивайло Дамянов и два страхотни блока на Ади Османович и Стефан Чавдаров. Локомотив, обаче, си върна преднината при 11:8 след атака през центъра на Александър Николов и блок на Владимир Станков. Последваха атака на Чавдаров и блокада на Димитър Василев, който започна във втория гейм за Нефтохимик, и 11:10. За пореден път играта продължи точка за точка до 15:13, след което последва контра блок-аут на Жулиен Георгиев за 16:13.

ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 1:0 (25:19, 16:13)

ЛОКОМОТИВ АВИА: Владимир Станков, Жулиен Георгиев, Тодор Вълчев, Кристиян Алексов, Ивайло Дамянов, Александър Николов - Мартин Иванов-либеро

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

НЕФТОХИМИК 2010: Дмитро Долгополов, Ади Османович, Калоян Балабанов, Рикардо Жуниор, Стефан Чавдаров, Мартин Кръстев - Ясен Петров-либеро (Симеон Добрев-либеро)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

