Франк Нтиликина отпадна в последния момент от сметките на Олимпиакос за мача с Апоел

Олимпиакос ще се изправи срещу Апоел Тел Авив в София тази вечер без още един важен играч, след като стана ясно, че и Франк Нтиликина няма да може да вземе участие в двубоя.

27-годишният френски гард остава извън сметките за срещата от 37-ия кръг на редовния сезон на Евролигата 2025/26.

Нтиликина пристигтна в България вчера заедно с останалите си съотборници, но е отпаднал в последния момент от състава заради внезапен гастроентерит.

Това допълнително усложнява ситуацията за треньора Йоргос Барцокас, тъй като и сънародникът на Нтиликина - Еван Фурние, също е извън строя поради стомашно неразположение. Тези проблеми оставят „червено-белите“ с ограничен избор на състезатели за важния двубой.

Списъкът с контузени не се изчерпва само с двамата френски гарда. В Гърция останаха още Янулис Ларенцакис, Монте Морис и Тайрик Джоунс. Морис продължава да се бори с повтарящ се проблем в гърба, докато Джоунс все още се възстановява от разтежение на левия прасец. Към тези отсъствия можем да добавим и дългосрочната контузия на Кийнън Евънс, който е със скъсан ахилес. Все пак има и добра новина за феновете от Пирея – Мустафа Фал бе включен в групата от 12 играчи за мача в „Арена София“, осигурявайки още една опция под коша.

С баланс от 24 победи и 12 загуби, Олимпиакос вече си осигури място в плейофите, но остава мотивиран да завърши на първо място преди последния си мач от редовния сезон срещу Олимпия Милано. Днешният противник на Александър Везенков и компания също има кадрови проблеми с отсъствието на Томер Гинат и Тайлър Енис. Израелският отбор е четвърти в класирането с 22 победи и 13 загуби и се нуждае от победа в стремежа си да остане в Топ 6 и да избегне плей-ин турнира.

