  Шиникова ще играе на полуфиналите на двойки в Египет

Шиникова ще играе на полуфиналите на двойки в Египет

  • 9 апр 2026 | 16:51
Шиникова ще играе на полуфиналите на двойки в Египет

Изабелла Шиникова записа втора победа за деня на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара. След като по-рано днес тя се класира за за четвъртфиналите на сингъл, сега българката постигна успех и на двойки.

34-годишната Шиникова и Даря Зелинска (Русия), поставени под номер 1 в схемата, надделяха без проблеми над Кристал Лопес (Белгия) и Свева Пиерони (Италия) с 6:1, 6:2 за едва 50 минути на корта и по този начин достигнаха до полуфиналите.

Следващите съпернички на Изабелла и Даря ще бъдат победителките от мача между Валерия Артьомева/Даря Харланова (Русия) и Паула Чембранос (Швейцария)/Сарафина Оливия Хансен (Дания).

Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки на "Чаланджър"-а в Мадрид

