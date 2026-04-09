Шиникова ще играе на полуфиналите на двойки в Египет

Изабелла Шиникова записа втора победа за деня на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара. След като по-рано днес тя се класира за за четвъртфиналите на сингъл, сега българката постигна успех и на двойки.

34-годишната Шиникова и Даря Зелинска (Русия), поставени под номер 1 в схемата, надделяха без проблеми над Кристал Лопес (Белгия) и Свева Пиерони (Италия) с 6:1, 6:2 за едва 50 минути на корта и по този начин достигнаха до полуфиналите.

Следващите съпернички на Изабелла и Даря ще бъдат победителките от мача между Валерия Артьомева/Даря Харланова (Русия) и Паула Чембранос (Швейцария)/Сарафина Оливия Хансен (Дания).