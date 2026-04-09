1/2-финал за Антъни Генов в Италия, Янаки Милев отпадна

Антъни Генов достигна полуфиналите на двойки на турнир по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

24-годишният българин и Фин Бас (Великобритания), поставени под номер 1 в схемата, надиграха представителите на домакините Даниел Александър Амарандей и Лоренцо Берто с 6:3, 6:2 за час и 13 минути на корта.

Един брейк в четвъртия гейм беше достатъчен на Генов и Бас в откриващия сет, а двамата го затвориха в своя полза на третия си сетбол. Във втората част италианците допуснаха да бъдат пробити още в първия гейм, а в седмия опонентите им пробиха отново, за да поведат с 5:2 и да спечелят мача на свой сервис.

На полуфиналите Генов и Бас очакват победителите в двубоя между Закари Фукс (САЩ)/Джеймс Хопър (Великобритания) и Едоардо Чери Линиере/Франческо Ферари (Италия).

Другият българин в турнира Янаки Милев и партньорът му Андрей Чепелев (Русия) се отказаха от двубоя от четвъртфиналите срещу Том Хандс (Великобритания) и Филип Хенинг (Република Южна Африка).