Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки на "Чаланджър"-а в Мадрид

Българинът Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75“ в Мадрид (Испания) с награден фонд 97640 евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 2, победиха Милош Карол (Словакия) и Зденек Колар (Чехия) със 7:5, 6:3 за 68 минути.

Двамата спечелиха три поредни гейма в края на първия сет, за да поведат в резултата. Във втората част те направиха два пробива и със серия от 4:0 затвориха мача.

С успеха 27-годишният българин се осигури 790 евро и 30 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 106-ото място.

Донски и Бантия играха финал на друг "Чалънджър" в Менорка (Испания) миналата събота.