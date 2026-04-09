Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Пьотр Нестеров е четвъртфиналист на сингъл и на двойки в Монастир

  • 9 апр 2026 | 14:20
  • 99
  • 0
Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

23-годишният българин победи във втория кръг с 6:4, 6:3 Тобиа Мордини (Италия). Срещата продължи точно 100 минути.

Нестеров поведе с 4:2 в първия сет, допусна изравняване при 4:4, но спечели следващите два гейма за крайното 6:4. Българинът навакса ранен пробив пасив във втората част, а след 3:3 спечели три поредни гейма, за да триумфира в срещата.

Пьотр Нестеров елиминира на старта втория поставен Елиаким Кулибали (Кот д′Ивоар), а за място на полуфиналите ще играе срещу №5 в схемата Янки Ерел (Турция).

По-късно днес Нестеров ще играе и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българинът и Олександър Овчаренко (Украйна), поставени под №1 в схемата при дуетите, ще се изправят срещу Флориан Броска (Германия) и Кешав Чопра (САЩ).

Следвай ни:

