  3. На 43-годишна възраст Доменико Поцовиво се завръща в професионалното колоездене

На 43-годишна възраст Доменико Поцовиво се завръща в професионалното колоездене

  • 9 апр 2026 | 12:17
На 43-годишна възраст Доменико Поцовиво се завръща в професионалното колоездене

Доменико Поцовиво, който в кариерата си седем пъти е завършвал в топ 10 на генералното класиране в Обиколката на Италия, ще се завърне в професионалното колоездене на 43-годишна възраст.

Италианецът "слезе" от велосипеда през 2024 година, но сега е решил отново да се състезава и вече има договор с тима на Солюшън Тех-Нипо-Рали от Про тура. По информация на "Гадзета дело Спорт" Поцовиво първото състезание на Поцовиво ще бъде Обиколката на Алпите, която стартира на 20 април.

С включването си в състезателна обстановка Поцовиво ще стане най-възрастният колоездач в двете най-високи професионални нива на колоезденето (заб. р - Световния тур и Про тура). Към момента най-възрастният действащ състезател е нидерландецът Бауке Молема, който на 39-годишна възраст се състезава за Лидл-Трек. Испанците Франсиско Мансеба и Оскар Севия, които карат за Континенталния тур (бел. р - третото ниво на колоезденето), пък продължават да карат и на 49-годишна възраст.

Сред най-големите постижения в кариерата на Доменико Поцовиво е етапна победа в Обиколката на Италия през 2012 година и победа в Обиколката на Трентино през същата година. В генералното класиране в Джиро д'Италия той има две пети, едно шесто, две осми, едно девето и едно десето място. Той има и шесто място в Обиколката на Испания през 2013 година.

