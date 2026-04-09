Гергана Топалова започна с двусетова победа на турнир във Флорида

Гергана Топалова се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Бонита Спрингс, Флорида, с награден фонд 15 хиляди долара.

26-годишната българка, която е поставена под номер 1, надигра Фани Норин (Швеция) със 7:5, 6:2 за час и 38 минути.

Топалова започна силно и поведе с 4:0 гейма, но шведката се съвзе и изравни до 5:5, връщайки шансовете си в първата част. Българката обаче успя да вземе следващите два гейма - първо на свой сервис, а след това с третия си пробив от началото на двубоя си осигури и сета.

Във втората част Топалова тотално доминираше, спечелвайки три гейма без да даде точка на съперничката си, а през целия двубой силният ѝ сервис се оказа ключов, реализирайки общо шест аса.

Опонентка на българката в следващия кръг ще бъде представителката на домакините Джейдан Браун.