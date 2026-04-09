Моето състезание, моите правила: Защо Джош Кър ще атакува световния рекорд на Ел Геруж в Лондон

Джош Кър можеше да опита да подобри световния рекорд на Хишам Ел Геруж от 3:43.13 минути на една миля в Калифорния при контролирани условия, създадени специално за целта. Неговият треньор в Brooks Beasts Дани Маки е искал точно това. Кър обаче е отказал.

Вместо това шотландецът ще направи своя опит, който той и Brooks наричат “Проект 222“ – да стане първият човек, пробягал милята за 222 секунди – на турнира от Диамантената лига в Лондон това лято. Атаката ще се състои пред 60 000 фенове, в най-голямата състезателна атмосфера извън световните първенства, която спортът може да предложи.

След като наскоро победи Коул Хокър, за да спечели световната титла на 3000 метра в зала в Торун – победа, която той определи като “ш*бано страхотна“ – Кър разкри пред подкаста Track Talk на LetsRun.com как точно планира да атакува “най-трудния световен рекорд в леката атлетика“ на 18 юли. Той вярва, че може да го счупи, и е категоричен: това е неговият опит за рекорд, неговото състезание, неговите правила.

Защо Лондон?

По-лесният вариант за Кър би бил да се опита да подобри един от най-старите рекорди в спорта при перфектни условия, създадени специално за целта, но тази идея не му допадна.

“Трябва да го направим там, където този рекорд заслужава да бъде атакуван“, каза Кър. “А това е Диамантената лига в Лондон. Това е най-голямото състезание на живо.“

За Кър сцената има значение. Той не иска това да изглежда като демонстрация, подобно на опита на Фейт Кипиегон да слезе под 4:00 минути в Париж миналото лято. Той иска истинско състезание, на истински турнир, пред огромна публика и с атмосферата, която рекорд от такъв мащаб заслужава.

“Това е истински световен рекорд“, каза той. “Това е най-трудният и най-старият световен рекорд в атлетиката в момента (бел. ред.: световният рекорд на Ел Геруж на 1500 метра е с почти година по-стар).“

Кър знае, че Лондон носи рискове. Възможен е дъжд. Възможен е вятър. Но това също е част от привлекателността. Ако счупи рекорда на Хишам Ел Геруж от 3:43.13, Кър иска това да се случи в легитимно състезание, а това означава да се състезава при каквито и условия да му поднесе природата.

А ако времето е лошо? Той няма да отмени състезанието. “Ако има променливи в това бягане, тогава ще трябва да се съобразя с тях“, заяви Кър.

Неговото състезание, неговите правила

Кър заяви, че има едно условие към директора на турнира, което не подлежи на преговори: това е неговото състезание. Това означава, че той избира пейсмейкърите и темпото.

“Аз контролирам състезанието“, каза Кър. Той обаче не отговаря за списъка с участници. Ако съперници като Коул Хокър или Якоб Ингебригтсен искат да се включат, те ще трябва да го направят по неговите условия.

“Ако искате да влезете в моя свят и да играете по моите правила, тогава няма проблем“, каза той.

"Ако искате да влезете в моя свят и да играете по моите правила, тогава няма проблем", каза той.