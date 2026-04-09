Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
Вашеро шокира Мусети в Монте Карло, пише история

  • 9 апр 2026 | 09:23
  • 906
  • 1
Валентин Вашеро знае едно две неща за специалните победи. Монегаският тенисист постигна поредна такава - този път пред домашна публика - като изненада четвъртия в схемата Лоренцо Мусети със 7:6(6), 7:5 на “Мастърс” турнира в Монте Карло в сряда вечерта.

С триумфа Вашеро стана първият монегаски тенисист след неговия треньор и доведен брат Бенджамин Балере, достигнал до третия кръг на турнира в Княжеството. Това беше и втората му победа над играч от Топ 5 след полуфиналния му успех Новак Джокович по пътя към титлата на “Мастърс”-а в Шанхай през октомври.

“Ако някой ми беше казал, че първата ми победа срещу играч от Топ 5, втора след Шанхай, ще дойде точно тук – във вечерна сесия на централния корт, на който тренирам от шестгодишен… просто нямаше да повярвам. Това е нещо, което трудно може да се опише” – каза Вашеро.

Балере се класира за третия кръг на турнира през 2006 г., когато загуби от тогавашния номер 1 в света Роджър Федерер с 3:6, 2:6. Вашеро ще се стреми да се представи още по-добре, когато се изправи срещу Хуберт Хуркач в четвъртък в битка за място на четвъртфиналите.

Вашеро, който имаше само една победа в ATP тура преди надпреварата в Шанхай през миналата година, достигна до осминафиналите в четири от последните пет “Мастърс 1000” турнира, в които е участвал. 27-годишният тенисист спечели мечтаната титла в Шанхай като номер 204 в света, за да се превърне в най-ниско ранкираният шампион на турнир от такъв ранг в историята. Вашеро вече има баланс от 16-6 на турнири от серията “Мастърс 1000”.

В първия си сблъсък с финалиста в Монте Карло през 2025 г. Мусети, Вашеро се възползва от подкрепата на домакините в ключовите моменти. Той спаси сетбол в тайбрека на първия сет, а след това допусна пробив, сервирайки при 5:4 във втората част, но реагира моментално с два поредни гейма за крайния успех.

В мача като цяло Вашеро спаси три от петте брейкбола, с които се сблъска, и завърши с 65 процента (15/23) спечелени точки на мрежата. След изненадващата си победа, монегаският тенисист се изкачи до № 23 в класацията PIF ATP Live.

Следвай ни:

Още от Тенис

Водещи Новини

