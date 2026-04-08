Супер Алекс Николов с 18 точки, Лубе изравни полуфинала срещу Верона

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) изравниха полуфиналния плейоф в италианската Суперлига срещу Рана (Верона). Играчите на Джампаоло Медей спечелиха много трудно като с 3:1 (26:24, 25:21, 21:25, 25:22) във втората среща от полуфинала помежду им, игран тази вечер.

Така Лубе изравни резултата на 1-1 плейофната серия, която се играе до 3 успеха от 5 двубоя. Третият мач между двата тима е в събота (11 април) от 19,00 часа българско време във Верона.

Алекс Николов изигра пореден силен мач за Лубе и бе най-полезен с 18 точки (2 блока, 46% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +4) за победата.

Матиа Ботоло (2 блока, 1 ас, 50% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - -2) и Ерик Льопки (2 блока, 1 ас и 50% ефективност в атака - +1) добавиха още 12 и 11 точки за успеха.

За тима на Верона Нумори Кейта реализира 16 точки (1 блок, 1 ас, 50% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - -1), а Дарлан Соуса завърши с 11 точки.

КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) - РАНА (ВЕРОНА) 3:1 (26:24, 25:21, 21:25, 25:22)

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 3, Ерик Льопки 11, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 18, Матиа Ботоло 12, Марко Подрасчанин 3, Джовани Гарджуло 10 - Фабио Балазо-либеро (Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев, Ноа Дуфлос-Роси)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ

ВЕРОНА: Мика Кристенсън 2, Дарлан Соуса 11, Нумори Кейта 16, Рок Можич 5, Ейдън Зингъл 8, Марко Вители 1 - Матео Стафорини-либеро (Урош Планиншич 1, Франческо Сани 5, Пиетро Бонизоли, Александър Неделкович 10)

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ.

Снимки: legavolley.it