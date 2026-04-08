Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  Волейбол
  3. Жасмин Величков и Монца продължават борбата за 5-ото място в Италия

  • 8 апр 2026 | 23:21
Младият национал Жасмин Величков и неговият Веро Волей (Монца) продължават напред в плейофната фаза за 5-ото място в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Екели тим би категорично като гост Сонепар (Падуа), с национала Борис Начев в състава, с 3:0 (25:17, 25:19, 25:21) във втория мач от 1/4-финалния плейоф помежду им, игран тази вечер в зала "Киоене Арена".

Така Монца спечели плейофната серия с 2-0 победи и се класира за полуфиналите. Там Величков и съотборниците му ще спорят с вече бившия шампион Итас (Тренто). Ще се играе отново до 2 победи от 3 мача, а първата среща между двата тима е следващата неделя (19 април) от 19,00 часа българско време в Тренто.

Жасмин Величков игра цял мач за Монца и завърши със скромните 6 точки (33% ефективност в атака и 71% позитивно посрещане - -3) за успеха.

Над всички за гостите беше Диего Фраскио със страхотните 19 точки (70% ефективност в атака - +12) за победата.

От друга страна Борис Начев влезе като резерва за своя тим още в първия гейм и остана до края. Българският център се отчете с 3 точки (2 блока и 33% ефективност в атака - -1).

Най-резултатни за Падуа пък станаха резервата Давиде Гардини и Велико Машулович с по скромните 8 точки.

Снимки: legavolley.it

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

