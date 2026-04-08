Силна игра на Християн "REDSTAR" Пиронков не бе достатъчна за продължаване на българите от rottweilers в битката за LORGAR Rankings

Българският състав на rottweilers отпадна от затворените квалификации за LORGAR Rankings Season 1 след загуба с 0:2 (12:16, 3:13) от академията на Inner Circle.

Двете карти бяха Overpass и Mirage, като на първата родните състезатели изпуснаха сериозна преднина. В петицата Дейвид "h4rn" Бенчев беше заместван от Габриел "shin" Милитару.

Силна, но недостатъчна бе играта на Християн "REDSTAR" Пиронков, който записа 40 елиминации и 1.35 рейтинг. Така участието на rottweilers в затворените квалификации за големия Tier 2 турнир по Counter-Strike 2 приключи безславно.