Зверев мина през иглени уши, за да се класира за третия кръг в Монте Карло

Поставеният под номер 3 в схемата Александър Зверев се класира изключително трудно за третия кръг на турнира на клей от сериите "Мастърс 1000" в Монте Карло. Германецът победи с 4:6, 6:4, 7:5 квалификанта Кристиан Гарин от Чили, като изоставаше със сет, а след това и с 0:4 и 2:5 гейма в решителната трета част. Зверев обаче успя да покаже най-добрия си тенис, когато вече бе плътно притиснат до стената и така записа втората си победа в общо четири мача с Гарин, който в момента е на 109-о място в световната ранглиста.

"Играта ми я нямаше никаква, но за мен това е първи мач на клей от 11 месеца. В Маями играх добре, тук нямах много време за подготовка, така че съм щастлив от това, че постигнах победа", каза Зверев след срещата.

В третия кръг той ще играе с белгиеца Зизу Бергс, който по-рано днес се наложи с 6:4, 6:1 над шампиона за 2023 година Андрей Рубльов.

Напред в турнира продължава и шестият в схемата Феликс Оже-Алиасим. Той успя да се справи със 7:6(4), 6:3 с хърватския ветеран Марин Чилич.

Първият сет бе изпълнен с пробиви, като и двамата тенисисти взеха по три пъти подаването на съперника си. В тайбрека и двамата показаха по-стабилна игра на сервис, но Оже-Алиасим нанесе решителния удар, когато взе подаването на съперника си за 5:3 точки и спечели със 7:4.

Във втория сет Оже-Алиасим бе безгрешен, реализира още един пробив и затвори мача за точно два часа.

За място на четвъртфиналите канадецът ще спори с деветия в схемата Каспер Рууд. Норвежецът също постигна трудна двусетова победа, като се справи с Корентен Муте със 7:5, 6:3. Французинът водеше с 5:3 гейма в първия сет, но допусна Рууд да вземе четири поредни гейма и да измъкне първата част.

Във втория сет скандинавецът поведе с 3:1 гейма, което даде старт на серия от пет поредни пробива. В крайна сметка това бе от негова полза и той взе и втория сет с 6:3.

В един от най-качествените мачове за деня 19-годишният Жоао Фонсека от Бразилия спечели със 7:5, 4:6, 6:3 срещу Артюр Риндеркнеш от Франция. С победата си Фонсека стана най-младият осминафиналист в Монте Карло от Рафаел Надал и Ришар Гаске, които сториха това през 2005 година.

Следващият съперник на Фонсека ще бъде италианецът Матео Беретини.

Аржентинецът Томас Мартин Ечевери, който победи на старта Григор Димитров, записа нов успех. Този път той надделя с 3:6, 6:3, 6:2 над французина Терънс Атман и в следващия кръг ще срещне лидера в световната ранглиста Карлос Алкарас от Испания.

Снимки: Gettyimages