Надим Амири е под въпрос за Майнц за историческия четвъртфинал със Страсбург

Старши треньорът на Майнц 05 Урс Фишер не даде категоричен отговор на въпроса дали полузащитникът Надим Амири ще може да играе в утрешния първи четвъртфинален мач с френския Страсбург от Лигата на конференциите.

"Ако Надим утре е на пейката, значи той е готов да играе. Това е всичко, което мога да кажа", заяви Фишер на пресконференцията преди мача.

🎙️Urs Fischer: „Unsere Fans haben uns alle vom ersten Moment an herausragend unterstützt. Sie haben einen ganz großen Anteil daran, dass wir uns für das Viertelfinale qualifizieren konnten.“#mainz05 #M05RCSA pic.twitter.com/LubsJwloo9 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) April 8, 2026

За Майнц утрешният мач ще бъде първият четвъртфинал в европейски клубен турнир, а тимът ще бъде и първият германски, който играе в тази фаза на Лигата на конференциите.

"Двубоят няма да се реши само в утрешния мач, тъй като има и реванш, но за нас идеалният старт ще бъде да постигнем победа. Феновете ни са невероятни и изиграха голяма роля за това да бъдем на този четвъртфинал", каза още Фишер.