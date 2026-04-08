  Фиорентина загуби единия си голмайстор за сблъсъка с Кристъл Палас

Фиорентина загуби единия си голмайстор за сблъсъка с Кристъл Палас

Фиорентина загуби единия си голмайстор за сблъсъка с Кристъл Палас

От Фиорентина няма да могат да разчитат на единия си голмайстор - Мойс Кийн, за гостуването си на Кристъл Палас от 1/4-финалите на Лигата на конференциите.

Нападателят не беше включен в състава на Паоло Ваноли за утрешния мач, след като днес тренира индивидуално. Причината е травмата в неговия пищял, която го измъчва от няколко седмици. Още двама играчи на тима днес тренираха на облекчен режим и също ще останат във Флоренция. Става въпрос за крилото Манор Соломон и левият бек Фабиано Паризи. От друга страна, “виолетовите” успяха да възстановят двама основни играчи, които пропуснаха победата над Верона с 1:0. Това са десният бек Додо и халфът Роландо Мандрагора, които ще бъдат на разположение на своя треньор за визитата в Лондон.

Снимки: Gettyimages

