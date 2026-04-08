Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Пьотр Нестеров елиминира втория поставен на турнир в Монастир

Пьотр Нестеров елиминира втория поставен на турнир в Монастир

  • 8 апр 2026 | 16:06
  • 126
  • 0
Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

23-годишният българин направи обрат и победи втория поставен в схемата Елиаким Кулибали (Кот д′Ивоар) с 6:7(5), 6:4, 7:5. Срещата продължи два часа и 48 минути.

Нестеров навакса пробив пасив в началото на първия сет, който беше решен след тайбрек в полза на африканеца с 8:6 точки. Българинът проби още в първия гейм на втората част, а това се оказа решаващо за крайното 6:4. В решаващия сет Нестеров поведе с 3:1, след което Кулибали обърна резултата до 4:5, но с три поредни гейма националът затвори срещата в своя полза.

Във втория кръг Нестеров ще играе срещу Тобиа Мордини (Италия).

Пьотр Нестеров ще участва и в надпреварата на двойки. Българинът и Олександър Овчаренко (Украйна), поставени под №1 в схемата при дуетите, ще стартират с мач срещу французите Лиам Бранже и Лео Дефландър.

Следвай ни:

Още от Тенис

Димитър Кисимов закова шеста поредна победа на турнири от ITF в Египет

  • 8 апр 2026 | 08:58
  • 603
  • 0
Шиникова стигна четвъртфиналите на двойки в Египет

  • 8 апр 2026 | 04:53
  • 881
  • 0
Генов достигна четвъртфиналите на двойки в Италия, Милев отпадна на сингъл

  • 7 апр 2026 | 18:50
  • 1203
  • 0
България продължава с победите в Баня Лука

  • 7 апр 2026 | 17:51
  • 939
  • 0
Алкарас сам се изненада от силния си мач в Монте Карло

  • 7 апр 2026 | 16:21
  • 1197
  • 0
България си гарантира победата над Мароко

  • 7 апр 2026 | 15:19
  • 1300
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

  • 8 апр 2026 | 15:58
  • 6510
  • 8
Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

  • 8 апр 2026 | 15:10
  • 7226
  • 48
ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

  • 8 апр 2026 | 06:45
  • 17115
  • 82
Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

  • 8 апр 2026 | 12:04
  • 5739
  • 11
Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 10:17
  • 6127
  • 41
Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

  • 8 апр 2026 | 10:42
  • 4738
  • 10