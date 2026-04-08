Беретини унижи Медведев с двоен "геврек"

  8 апр 2026 | 14:45
Италианецът Матео Беретини победи руснака Даниил Медведев с 6:0, 6:0 във втория кръг на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло на клей. Срещата продължи само 49 минути, като Беретини не остави никакъв шанс на световния номер 10.

Италианецът стана едва петият играч в Оупън ерата на тениса, който се налага с 6:0, 6:0 над съперник от Топ 10 на ранглистата. Преди него това са правили германецът Дамир Керетич срещу Яник Ноа (Франция), чехът Иван Лендъл срещу Джими Конърс (САЩ), швейцарецът Роджър Федерер срещу Гастон Гаудио (Аржентина), както и белгиецът Давид Гофен срещу Томаш Бердих (Чехия).

Интересно е, че и Алекс Де Минор (Австралия) победи Григор Димитров с 6:0, 6:0 на четвъртфиналите в Монте Карло преди година, но българският играч не бе част от Топ 10.

Беретини направи шест пробива, като даде само две възможности на Медведев да пробие неговото подаване още в първия гейм на първия сет, а след това бе безпощаден при сервирането. Руснакът направи цели 27 непредизвикани грешки срещу 7 за Беретини, а печелившите удари бяха 8:3 за италианеца. Медведев имаше само 36% успеваемост да вкара първи сервис и спечели едва четири точки на втори. Той счупи ракетата си от яд в своята безпомощност.

"Беше странен мач, не очаквах да играя толкова добре, а той - толкова зле. Беше един от най-добрите мачове в живота ми. Страдах в първия гейм и не очаквах след това да се наложа толкова убедително. Истината е, че имам нужда от мачове като този, имам нужда от малко време и увереност", коментира Беретини след успеха си. В третия кръг италианецът чака победителя от двубоя между бразилеца Жоао Фонсека и Артюр Риндеркнеш от Франция.

Друг руснак - Андрей Рубльов, също напусна турнира, след като отстъпи пред белгиеца Зизу Бергс с 4:6, 1:6. В следващата фаза Бергс чака победителя от срещата между Александър Зверев (Германия) и Кристиан Гарин (Чили).

