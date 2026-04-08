Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на сингъл в Египет

Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №2 в схемата българка победи рускинята Анна Седишева със 7:6(6), 6:1. Срещата продължи 75 минути.

Шиникова пропиля на два пъти пробив аванс в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него българката изостана с 1:5 точки, направи обрат до 6:5, а от втория си сетбол триумфира с крайното 8:6. Във втората част Шиникова допусна пробив още в първия гейм, но впоследствие не даде шанс на съперничката си, спечелвайки шест поредни гейма.

Във втория кръг Шиникова ще се изправи срещу победителката от двубоя между квалификантката Миряна Йованович (Сърбия) и Никол Гадиен (Швейцария).

Вчера българката се класира и за четвъртфиналите на двойки. Шиникова и Даря Зелинска (Русия), поставени под №1 в схемата, победиха Шанел Янсен (Нидерландия) и Айлин Есина Самарджич (Швейцария) с 6:4, 6:4, а следващите им съпернички ще бъдат Кристал Лопес (Белгия) и Свева Пиерони (Италия).