Националите под 18 години с ясни съперници за Евроволей 2026

Днес бе изтеглен жребият за Европейското първенство по волейбол за мъже под 18 години, което ще се проведе между 7 и 18 юли в италианските градове Порто Сан Джорджо и Латина.

Националният отбор на България, воден от селекционера Мирослав Живков, попадна в група Б (в Латина) заедно с отборите на Франция, Белгия, Чехия, Испания, Германия, Румъния и Нидерландия. В група А (Порто Сан Джорджо) бяха разпределени Италия, Полша, Словения, Финландия, Гърция, Турция, Сърбия и Исландия.

Според регламента на турнира първите два тима от всяка група ще се класират директно за финалната четворка. Останалите отбори ще се наредят според ранкинга си в групите, което ще определи тяхното окончателно класиране.