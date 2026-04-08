Томпсън с най-добро време в света на 150 метра

  • 8 апр 2026 | 11:17
Томпсън с най-добро време в света на 150 метра

Ямайският спринтьор Кишейн Томпсън, сребърен медалист на 100 метра от олимпийски игри и световни първенства, постави най-доброто време в света на 150 метра от 14.92 секунди (с попътен вятър от 1.3 м/с). Постижението беше регистрирано по време на турнира Miramar Invitational във Флорида (САЩ), част от Световния континентален тур на World Athletics (категория “Сребърен“).

С този резултат Томпсън подобри досегашния световен рекорд от 14.97 секунди, поставен от Линфорд Кристи през 1994 г., въпреки че на права писта са били записвани и по-бързи времена.

Това беше първото състезание за Томпсън след спечелването на сребърен медал на 60 метра на Световното първенство в зала в Торун преди две седмици. В Мирамар той беше сериозно притиснат от финалиста на 200 метра от олимпийски игри и световни първенства Тапиванаше Макарау от Зимбабве, който завърши втори с 14.96 секунди, също слизайки под предишния рекорд.

Тиа Клейтън оформи ямайски дубъл в дисциплината, като спечели надпреварата при жените с време 16.87 секунди (1.4 м/с). Тя изпревари сънародничката си Бриана Уилямс (16.92) и своята сестра близначка Тина Клейтън (17.00).

Финалите на 100 метра се проведоха при силен вятър, като победители станаха Акийм Блейк от Ямайка с 9.84 секунди (2.2 м/с) и Лаваня Уилямс с 10.99 секунди (2.6 м/с).

В бягането на 300 метра триумфира двукратната бронзова медалистка на 400 метра от световни първенства Сада Уилямс от Барбадос с време 36.23 секунди. Тя победи двукратната световна шампионка на 200 метра от Ямайка Шерика Джаксън. Другата серия в дисциплината беше спечелена от американката Кенондра Дейвис с 36.44 секунди.

Джамал Брит от САЩ спечели на 110 метра с препятствия с 13.07 секунди (0.8 м/с), а Керика Хил от Ямайка триумфира на 100 метра с препятствия с 12.81 секунди (1.0 м/с).

Ямайка спечели смесената щафета 4х100 метра с време 41.24 секунди.

В скока на дължина при жените победата грабна сребърната медалистка от Световното в зала през 2024 г. Моне Никълс от САЩ. Тя постигна 7.07 метра с помощта на вятър (2.6 м/с), като записа и редовен опит от 6.95 метра (0.3 м/с).

При мъжете в същата дисциплина световният шампион от 2019 г. Таджей Гейл от Ямайка спечели със скок от 8.11 метра. Неговата сънародничка Даниел Томас-Дод, сребърна медалистка от Световното първенство през 2019 г., беше най-добра в тласкането на гюле с резултат 19.12 метра.

Снимки: Gettyimages

