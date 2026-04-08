Европейският рекорд на Меган Кийт на 10 км беше официално ратифициран

Времето от 30:07 минути, което Меган Кийт постигна на 10-километровото шосейно бягане Facsa Castellón 10K на 22 февруари, беше официално ратифицирано като нов европейски рекорд за жени в смесено състезание. Европейската атлетика е уведомила официално Британската атлетика за решението.

23-годишната британска бегачка се радва на изключителни няколко месеца. Тя спечели сребърен медал на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа през 2025 г., финиширайки зад Надя Батоклети, и зае трето място на полумаратона в Ню Йорк с време 67:13 минути при дебюта си в тази дистанция.

Постижението ѝ в Кастейон дойде в рамките на динамичен седемседмичен период, през който европейският рекорд беше подобряван три пъти. Първо белгийката Яна Ван Лент записа 30:10 в Ница на 4 януари, след това британката Ейлиш Макколган постигна 30:08 във Валенсия на 11 януари, преди Кийт да свали още една секунда в източна Испания.

Рекордът устоя и на късен опит за подобряване от страна на Батоклети, която регистрира време от 30:08 в Лил.

Снимки: Gettyimages