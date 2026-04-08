  Димитър Кисимов закова шеста поредна победа на турнири от ITF в Египет

Димитър Кисимов закова шеста поредна победа на турнири от ITF в Египет

  • 8 апр 2026 | 08:58
  • 318
  • 0
Димитър Кисимов закова шеста поредна победа на турнири от ITF в Египет

Димитър Кисимов се класира за третия кръг на сингъл при юношите на турнир от категория J500 на ITF в Кайро (Египет).

Поставеният под №3 в схемата българин почиваше в първия кръг, а във втория показа завиден характер при победата с 5:7, 7:6(4), 6:4 над Оливер Майданджич (Германия). На осминафиналите 17-годишният Кисимов ще играе срещу №14 в схемата Аарон Габе (Франция).

През миналата седмица Димитър Кисимов постигна най-големия успех в кариерата си до момента на сингъл, след като спечели титлата при юношите на турнир от категория J300 на ITF в Кайро (Египет). Така той записа ново рекордно класиране в световната ранглиста, като през тази седмица се изкачи до №15.  В надпреварата на двойки Кисимов и Джон Ботма (Република Южна Африка), поставени под №2, ще започнат директно от втория кръг с мач срещу поляците Ян Хлодницки и Ян Саджик.

Димитър Кисимов e шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия, а през миналата седмица стигна до полуфиналите в Кайро.

