Иван Кочев: По-добрият да победи

Утре в с.Ягода, Марица (Милево) ще гостува на Розова долина (Казанлък). Срещата е от 29-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Двубоят за купата на Аматьорската лига е още далеч. На дневен ред е гостуването ни в Казанлък. Изключително тежък мач. Срещу нас е добър и обигран отбор. Ще им липсват някои футболисти, но други ще получат шанс. Очаквам да се получи интересна среща, която да е празник за хората преди големия празник Великден. Нека по-добрия да победи“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).