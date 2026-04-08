Док Ривърс обмисля оттегляне от Бъкс

Треньорът на Милуоки Бъкс Док Ривърс намекна, че обмисля да сложи край на кариерата си след приключването на сезона в НБА. Това негово намерение е повлияно от желанието му да прекарва повече време със семейството си и по-конкретно с внуците си. В същото време бъдещето на Янис Адетокунбо в отбора остава под въпрос.

"Няма да отговоря директно, но имам внуци, които искам да виждам“, заяви той. И допълни многозначително: „Оставям на вас да разберете това“.

"Имам седем внука, всички под осем години. За мен е убийствено всеки път, когато пропускам деня на бабите и дядовците в тяхното училище.“

В същото време сезонът на Бъкс се превърна в разочарование. Отборът започна с амбиции за титла, но в крайна сметка резултатът беше, че дори не се класира за плейофите.

Слуховете за размяна на Янис Адетокунбо и цялата обстановка развалиха атмосферата в отбора, като имаше и напрежение между играча и клубното ръководство относно неговото участие.

Самият Ривърс не скри раздразнението си от ситуацията: „Трудното е, че съм между чука и наковалнята, без да имам отношение към решенията. Треньорите не решават тези неща, но ние сме тези, които трябва да отговаряме."