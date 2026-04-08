  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  • 8 апр 2026 | 09:21
Док Ривърс обмисля оттегляне от Бъкс

Треньорът на Милуоки Бъкс Док Ривърс намекна, че обмисля да сложи край на кариерата си след приключването на сезона в НБА. Това негово намерение е повлияно от желанието му да прекарва повече време със семейството си и по-конкретно с внуците си. В същото време бъдещето на Янис Адетокунбо в отбора остава под въпрос.

"Няма да отговоря директно, но имам внуци, които искам да виждам“, заяви той. И допълни многозначително: „Оставям на вас да разберете това“.

"Имам седем внука, всички под осем години. За мен е убийствено всеки път, когато пропускам деня на бабите и дядовците в тяхното училище.“

В същото време сезонът на Бъкс се превърна в разочарование. Отборът започна с амбиции за титла, но в крайна сметка резултатът беше, че дори не се класира за плейофите.

Слуховете за размяна на Янис Адетокунбо и цялата обстановка развалиха атмосферата в отбора, като имаше и напрежение между играча и клубното ръководство относно неговото участие.

Самият Ривърс не скри раздразнението си от ситуацията: „Трудното е, че съм между чука и наковалнята, без да имам отношение към решенията. Треньорите не решават тези неща, но ние сме тези, които трябва да отговаряме."

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

  • 8 апр 2026 | 08:49
Обрати и интересни развръзки в Евролигата, ето резултатите

  • 8 апр 2026 | 00:30
Колин Малкълм: Никоя победа в Евролигата не е лесна

  • 7 апр 2026 | 23:59
Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

  • 7 апр 2026 | 23:08
Итудис: Страхотно е децата в България да имат модел за подражание като Везенков

  • 7 апр 2026 | 23:05
Ясикевичус: Не излязохме с правилната енергия

  • 7 апр 2026 | 22:33
Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

  • 7 апр 2026 | 23:52
ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

  • 8 апр 2026 | 06:45
Пловдив приковава погледите върху себе си

  • 8 апр 2026 | 09:00
Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

  • 7 апр 2026 | 23:58
Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

  • 7 апр 2026 | 23:08
Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

  • 7 апр 2026 | 21:09
