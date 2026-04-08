Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  • 8 апр 2026 | 04:53
Шиникова стигна четвъртфиналите на двойки в Египет

Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм Ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Даря Зелинска (Русия), поставени под номер 1 в схемата, победиха Шанел Янсен (Нидерландия) и Айлин Есина Самарджич (Швейцария) с 6:4, 6:4 за 75 минути.

Двете направиха пробив в десетия гейм, за да вземат първия сет, а във втората част поведоха с 4:1 и без проблеми спечелиха двубоя.

Следващите им съпернички ще бъдат Кристал Лопес (Белгия) и Свева Пиерони (Италия).

На сингъл Шиникова е поставена под номер 2 и в първия кръг ще играе с Анна Седишева (Русия).

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

