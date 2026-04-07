Бивш играч на Арсенал и Ювентус сложи край на кариерата си

Бившият капитан на уелския национален отбор по футбол Аарън Рамзи обяви, че слага край на състезателната си кариера на 35-годишна възраст. Полузащитникът, който прекара повече от 10 години в Арсенал преди да запише периоди в клубове като Ювентус, Ница и Кардиф Сити, е без отбор след напускането на мексиканския тим Пумас де УНАМ в края на предишната календарна година. След като изигра последния от 86-те си мача за страната през 2024-а година, той имаше много малко игрово време след това, а комбинацията с доста контузии, направиха напрактика невъзможно участието му в националния отбор на Уелс за баража с Босна и Херцеговина, загубен с дузпи по пътя към Мондиал 2026 в Северна Америка. Поражението в този мач сложи край на надеждите му за грандиозен финал на най-голямата сцена и сега той потвърди края на състезателната си кариера. „Това не беше лесно решение. След дълго обмисляне реших да се оттегля от футбола“, написа той в "Инстраграм".

„Първо, искам да започна с Уелс. За мен беше привилегия да нося фланелката на Уелс и да преживея толкова много невероятни моменти в нея. Нямаше да е „възможно без невероятния“ принос на всички мениджъри, под чието ръководство съм играл, и на целия персонал, който ми помогна по много начини“. „Към Червената стена (б.р – публиката на националния отбор на Уелс). Вие бяхте до нас в добро и лошо! Бяхте до нас през възходите и паденията и бяхте съществена и незаменима „част от нашия успех. Не мога да ви благодаря достатъчно. Преминахме през всичко заедно и за мен беше чест да те „представлявам“! „Диолч към феновете ни“. „Диолч“ е уелската дума за „благодаря“, която се използва в ежедневието на местните жители. „Второ, благодаря на всички клубове, за които имах щастието да играя. Благодаря на всички мениджъри и персонал, които ми помогнаха да изживея мечтата си и да играя на най-високо ниво“, завърши бившият вече футболист.