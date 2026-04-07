10 картинг пилоти от Пловдив се класираха за националния финал на Red Bull Kart Fight

  • 7 апр 2026 | 18:38
10 картинг пилоти от Пловдив се класираха за националния финал на Red Bull Kart Fight

Втората градска квалификация, част от любителското състезание Red Bull Kart Fight се проведе през изминалия уикенд на картинг писта „Лаута“ в Пловдив.

Общо 30 състезатели се включиха в оспорваната надпревара, а най-бързите 10 се класираха за националния финал, който ще се проведе на 31 май в София.

Победата грабна Стилиян Ралчев, който демонстрира бързина, фокус и концентрация, а веднага след него на почетната стълбичка се наредиха и Радослав Русев и Йоан Драганов.

Още 7 пилоти се класираха за националния финал на Red Bull Kart Fight 2026, който ще се проведе на 31 май в центъра на София. Победителят ще има възможността да кара болид от Формула 4 с Никола Цолов на пистата Red Bull Ring в Австрия.

За феновете на картинга, Red Bull организира още една отворена квалификация – във Варна (картинг писта Варна) на 26 април. Всеки, който иска да премери сили и да се бори за голямата награда, може да кара неограничен брой пъти в избраните писти в рамките на две седмици, за да постигне своето най-добро време. Първите 30 от всеки град се класират за градските квалификации.

Повече информация за Red Bull Kart Fight може да бъде намерена на официалния уебсайт на събитието.

Ейдриън Нюи е недостижимият №1 по заплата сред шефовете на отбори

Ейдриън Нюи е недостижимият №1 по заплата сред шефовете на отбори

  • 7 апр 2026 | 18:13
  • 586
  • 0
Монтоя призова Ауди да вземе Хорнър за заместник на напусналия Уитли

Монтоя призова Ауди да вземе Хорнър за заместник на напусналия Уитли

  • 7 апр 2026 | 17:28
  • 397
  • 0
Мишлен: Предимството на Априлия не се дължи на специалната задна гума

Мишлен: Предимството на Априлия не се дължи на специалната задна гума

  • 7 апр 2026 | 17:03
  • 322
  • 0
"ЕКО Мотоучилище 2026" стартира с Мартин Чой и Михаела Тодорова

"ЕКО Мотоучилище 2026" стартира с Мартин Чой и Михаела Тодорова

  • 7 апр 2026 | 16:51
  • 309
  • 1
Любо Руйков: Знам, че мога да съм бърз на "Ред Бул Ринг"

Любо Руйков: Знам, че мога да съм бърз на “Ред Бул Ринг”

  • 7 апр 2026 | 16:28
  • 2117
  • 0
Как Ферари се размина с Андреа Кими Антонели

Как Ферари се размина с Андреа Кими Антонели

  • 7 апр 2026 | 16:15
  • 1547
  • 2
Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

  • 7 апр 2026 | 18:52
  • 7867
  • 16
Стоичков потвърди, че ЦСКА води преговори с Милан и Барселона за откриването на "Армията"

Стоичков потвърди, че ЦСКА води преговори с Милан и Барселона за откриването на "Армията"

  • 7 апр 2026 | 16:57
  • 10420
  • 135
Апоел се откъсна напред в суперсблъсъка в "Арена София"

Апоел се откъсна напред в суперсблъсъка в "Арена София"

  • 7 апр 2026 | 19:25
  • 1648
  • 0
Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

  • 7 апр 2026 | 19:48
  • 541
  • 0
Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

  • 7 апр 2026 | 14:44
  • 13981
  • 78
Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

  • 7 апр 2026 | 14:05
  • 25917
  • 102