10 картинг пилоти от Пловдив се класираха за националния финал на Red Bull Kart Fight

Втората градска квалификация, част от любителското състезание Red Bull Kart Fight се проведе през изминалия уикенд на картинг писта „Лаута“ в Пловдив.

Общо 30 състезатели се включиха в оспорваната надпревара, а най-бързите 10 се класираха за националния финал, който ще се проведе на 31 май в София.

Победата грабна Стилиян Ралчев, който демонстрира бързина, фокус и концентрация, а веднага след него на почетната стълбичка се наредиха и Радослав Русев и Йоан Драганов.

Още 7 пилоти се класираха за националния финал на Red Bull Kart Fight 2026, който ще се проведе на 31 май в центъра на София. Победителят ще има възможността да кара болид от Формула 4 с Никола Цолов на пистата Red Bull Ring в Австрия.

За феновете на картинга, Red Bull организира още една отворена квалификация – във Варна (картинг писта Варна) на 26 април. Всеки, който иска да премери сили и да се бори за голямата награда, може да кара неограничен брой пъти в избраните писти в рамките на две седмици, за да постигне своето най-добро време. Първите 30 от всеки град се класират за градските квалификации.

