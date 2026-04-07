БФС обяви наказанията след последния кръг в efbet Лига, Левски отново глобен заради закъснение

Дисциплинарната комисия към БФС определи наказанията след 28-ия кръг на efbet Лига. В касата на БФС ще постъпят общо 6646,80 евро, като най-сериозна санкция отнася Локомотив (София), който ще трябва да плати 1175,97 евро. Левски е глобен с близо 665 евро и “сините” ще трябва да възстановят щетите по стадион “Дружба”. Едната глоба на отбора е заради закъснение за началото на второто полувреме. Припомняме, че това не е първият такъв случай, като вече няколко пъти Левски е бил наказван заради това.

Ето всички наказания от кръга:

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За използване на димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За използване на димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Добруджа" гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Добруджа" гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

ДК задължава ПФК „Левски” гр. София да възстанови щетите на стадион „Добруджа” гр. Добрич съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.