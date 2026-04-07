Алкарас сам се изненада от силния си мач в Монте Карло

Карлос Алкарас заяви, че „много му е липсвал клея“ преди защитата на титлата си на тазседмичния "Мастърс"-а в Монте Карло, а испанецът определено изглеждаше така, сякаш се наслаждава на завръщането си на тази настилка още в първия си мач.

Действащият шампион Алкарас записа убедителна победа с 6:1, 6:3 срещу Себастиан Баес на корт Rainier III, като почти не допусна грешка в рамките на 70 минути. Скоростта, с която се справи с шесткратния шампион на ATP тура на клей, вероятно би впечатлила дори Юсеин Болт, който наблюдаваше срещата от трибуните.

„Това беше много добър старт на турнира за мен“, каза Алкарас. „Честно казано, изненадах самия себе си с нивото си. Очаквах да играя малко по-слабо, но съм доволен от всичко, което направих днес. Може би имаше няколко неща, които не направих добре във втория сет и му позволих да се върне в мача, но като цяло съм щастлив отново да играя на клей.“

За Алкарас това беше първи мач на клей от драматичната му победа на финала на "Ролан Гарос" срещу Яник Синер миналия юли. Световният №1 проби подаването на Баес пет пъти и загуби своето само веднъж.

Испанецът се стреми да надгради впечатляващия си сезон на клей през 2025 г., когато постигна баланс от 22 победи и само една загуба. В Монте Карло той играе и със съзнанието, че големият му съперник Синер има шанс да го измести от върха на световната ранглиста още следващия понеделник.

След като беше загубил два от последните си три мача преди турнира, Алкарас трудно можеше да покаже по-добра форма срещу №65 в света Баес. Той диктуваше разиграванията с мощния си форхенд и спечели 83% (25/30) от точките на първи сервис. Така той вече има баланс 18-2 за сезона, включително титли от Australian Open и турнира в Доха.

Следващото предизвикателство за 26-кратния шампион на ниво ATP за Алкарас ще бъде мач от третия кръг срещу Томас Ечевери (отстранил Григор Димитров) или французина Теренс Атман. Испанецът досега не се е изправял срещу нито един от двамата.