Найденов: Знам си стоката! The Voice от СК на БФС може да бъде нает от мексиканските картели

Човекът с парите в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов направи коментар във "Фейсбук", след като Съдийската комисия на Българския футболен съюз излезе с клип, в които обяснява част от спорните ситуации през изминалия кръг от efbet Лига. Бизнесменът има претенции за нарушение на Квадво Дуа от Лудогорец срещу Егор Пархоменко. Това положение обаче не попадна сред разглежданите в съдийския анализ.

"Както и предполагах. Знам си стоката! The Voice/La Voz от СК на БФС се направи на сляп за това положение и го прикри… този пичага спокойно може да бъде нает от мексиканските картели да води преговори по телефона за откуп... притежава всички необходими качества. Евала, Майсторе! Пускай CV в jobs.mx", написа закачливо Цветомир Найденов.