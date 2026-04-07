  Sportal.bg
  2. Тенис
  България си гарантира победата над Мароко

България си гарантира победата над Мароко

  • 7 апр 2026 | 15:19
  • 492
  • 0
България си гарантира победата над Мароко

България си гарантира победата срещу Мароко във втората си среща от втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство по тенис за жени „Били Джийн Кинг къп". Надпреварата се провежда в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Елизара Янева надделя над Ясмин Кабаж с 6:4, 6:1 за час и 22 минути игра във втория двубой на сингъл и донесе преднина от 2:0 успеха за българския тим.

Янева навакса изоставане от 2:3 до преднина от 5:3 в първия сет. Мароканката намали за 4:5, но Елизара Янева затвори сета при 6:4 в своя полза.

Категорично начало на втората част осигури аванс от 3:0 за българската тенисистка. Впоследствие тя поведе с 5:1 и приключи мача при 6:1.

Росица Денчева изведе България напред срещу Мароко
Росица Денчева изведе България напред срещу Мароко

По-рано днес Росица Денчева се справи убедително с Диае Ел Жарди с 6:1, 6:2 в първия сингъл.

В предстоящия мач на двойки ще играят Денислава Глушкова и Лидия Енчева.

Елизара Янева и Лидия Енчева спечелиха срещата на двойки за България срещу Република Южна Африка
Елизара Янева и Лидия Енчева спечелиха срещата на двойки за България срещу Република Южна Африка

България се наложи над Република Южна Африка в понеделник в първия си мач от предварителна група B.

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

  • 7 апр 2026 | 14:05
  • 20134
  • 83
  • 7 апр 2026 | 11:27
  • 2799
  • 0
  • 6 апр 2026 | 20:44
  • 8110
  • 5
Елизара Янева и Лидия Енчева спечелиха срещата на двойки за България срещу Република Южна Африка

Елизара Янева и Лидия Енчева спечелиха срещата на двойки за България срещу Република Южна Африка

  • 6 апр 2026 | 18:33
  • 1134
  • 3
  • 6 апр 2026 | 18:28
  • 1460
  • 1
  • 6 апр 2026 | 17:00
  • 919
  • 1
  • 7 апр 2026 | 14:44
  • 7407
  • 42
Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

  • 7 апр 2026 | 14:05
  • 20134
  • 83
  • 7 апр 2026 | 13:06
  • 15653
  • 12
  • 7 апр 2026 | 14:10
  • 3025
  • 3
  • 7 апр 2026 | 12:31
  • 16160
  • 39
  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 9074
  • 24