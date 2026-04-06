Елизара Янева и Лидия Енчева спечелиха срещата на двойки за България срещу Република Южна Африка

България се наложи с 3:0 победи над Република Южна Африка в първия си мач от втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг къп".
Националките си бяха осигурили крайната победа още преди срещата на двойки, в която Елизара Янева и Лидия Енчева спечелиха срещу Яни Ван Зайл и Алегра ван ден Уолт с 6:3, 6:3 за 71 минути игра.
Надпреварата започна днес в Баня Лука (Босна и Херцеговина), а във вторник българските тенисистки ще се изправят срещу Мароко.
По-рано днес българките спечелиха и двете си срещи на сингъл. Денислава Глушкова направи обрат и се наложи с 3:6, 6:4, 6:2 над Изабела Крюгер, която е достигала до топ 300 в световната ранглиста. След това Елизара Янева надигра убедително Яни Ван Зайл с 6:0, 6:4.
България е водач в предварителна група B, в която са още отборите на Мароко, Република Северна Македония, Египет и Република Южна Африка. В другата среща от групата Египет надделя с 3:0 победи над Република Северна Македония.
Група А включва съставите на Австрия, Гърция, Босна и Херцеговина, Кипър и Финландия.
След мачове всеки срещу всеки първият отбор от едната група ще играе срещу втория от другата, като победителите ще се изкачат в Група I на зона „Европа-Африка". Най-слабите четири тима в турнира ще изпаднат в Група III.
България е в състав: Елизара Янева (№229 в световната ранглиста, 19 г.), Денислава Глушкова (№420, 22 г.), Лидия Енчева (№450, 19 г.) и Росица Денчева (№507, 19 г.). Така средната възраст на българския отбор е малко над 20 години. Капитан на отбора е Магдалена Малеева, а помощник-треньор е Михаил Атанасов. Кондиционен треньор е Милен Илиев, а физиотерапевт – Иван Боин.