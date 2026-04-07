Европейска титла за Волен Драганов и Любомира Борисова в спортните танци

Волен Драганов и Любомира Борисова спечелиха титлата в латиноамериканските танци, а Мартин Попин и Стефания Иванова завоюваха сребро на Европейското първенство по спортни танци за шоу програми в латиноамериканските и стандартните танци. Надпреварата се проведе в София, а паралелно беше организиран международен турнир Купа "Инфинити" и национална Купа България.

Спортното събитие беше организирано от Министерството на младежта и спорта, ECDS, Българска федерация на клубовете по спортни танци и клуб по спортни танци Инфинити. Поздравителен адрес беше изпратен от министъра на младежта и спорта Димитър Илиев. Европейското първенство беше открито от президента на федерацията Георги Найденов.

"Българска федерация на клубовете по спортни танци изказва своята благодарност на Министерството на младежта и спорта, и всички фирми и хора за подкрепата и съдействието за провеждането на събитието с такъв ранг", се казва в изявление на централата до БТА.

От вчера започна спортен лагер на националния отбор в град Пловдив, който ще продължи до 8 април.