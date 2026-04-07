Какво предстои в кръг №30 от Sesame НБЛ

Кръг №30 от Sesame Национална баскетболна лига стартира на 8 април (сряда) и завършва на 10 април (петък), а ето и какво предстои в него.
В първия мач, на 8 април (сряда) Рилски спортист приема Ботев Враца от 19:00 часа в "Арена СамЕлион".
На 9 април (четвъртък) от 19:00 часа Шумен гостува на Спартак Плевен в зала "Балканстрой".
На 10 април (петък) от 19:00 часа Черно море Тича приема Миньор 2015 в зала "Христо Борисов".
По същото време Берое Стара Загора гостува на Левски в столичната зала "Триадица".
В същия ден от 19:15 часа е мачът между Локомотив Пловдив и Академик Бултекс 99 в зала "Сила" в Пловдив.