  • 7 апр 2026 | 14:32
  • 62
  • 0
Какво предстои в кръг №30 от Sesame НБЛ

Кръг №30 от Sesame Национална баскетболна лига стартира на 8 април (сряда) и завършва на 10 април (петък), а ето и какво предстои в него.

В първия мач, на 8 април (сряда) Рилски спортист приема Ботев Враца от 19:00 часа в "Арена СамЕлион".

На 9 април (четвъртък) от 19:00 часа Шумен гостува на Спартак Плевен в зала "Балканстрой".

На 10 април (петък) от 19:00 часа Черно море Тича приема Миньор 2015 в зала "Христо Борисов".

По същото време Берое Стара Загора гостува на Левски в столичната зала "Триадица".

В същия ден от 19:15 часа е мачът между Локомотив Пловдив и Академик Бултекс 99 в зала "Сила" в Пловдив.

  • 617
  • 1
  • 456
  • 0
  • 494
  • 0
  • 579
  • 0
  • 3214
  • 2
  • 5029
  • 9
  • 14877
  • 48
  • 9559
  • 8
  • 10911
  • 13
  • 6897
  • 19
  • 3214
  • 2
  • 5029
  • 9