Чистка в Чикаго Булс дни преди края на редовния сезон в НБА

Отборът от Националната баскетболна асоциация (НБА) Чикаго Булс обяви уволнението на вицепрезидента Артурас Карнисовас и генералния мениджър Марк Евърсли.

Освобождавайки две от ключовите лица от йерархията, шесткратният шампион в НБА ще навлезе в нов етап на реконструкция на отбора. През шестте сезона, в които Карнисовас и Евърсли бяха на ръководни позиции в клуба, Булс достигнаха до плейофите само веднъж и бяха с общ баланс от 224 успеха и 254 поражения.

Към края на настоящата кампания тимът на Чикаго заема 12-ата позиция с баланс 29-49 при четири оставащи двубоя, с едва шест победи в последните си 33 срещи.

Президентът и изпълнителен директор на отбора Майкъл Райнсдорф заяви, че Карнисовас и Евърсли „водиха с дълбока отдаденост към Чикаго Булс“ и че промяната е с цел „позициониране на отбора за устойчиви успехи занапред“.

„Искам феновете ни да знаят, че ги чуваме и разбираме тяхното недоволство. И аз също го усещам. Знам, че това ще отнеме време и съм напълно отдаден да го направим както трябва. В Чикаго Булс фокусът ни е върху изграждането на отбор, който може да се състезава на най-високото ниво и в крайна сметка да се бори за шампионски титли. Ние сме отдадени на това да предприемем правилните стъпки, за да поведем Булс напред по начин, който да накара феновете ни да се гордеят“, написа Райнсдорф в официално изявление, цитиран от АП.

Преди затварянето на трансферния прозорец през февруари, отборът на Чикаго се раздели с голяма част от основните си играчи. Никола Вучевич беше пратен в Бостън Селтикс, Кевин Хъртър в Детройт Пистънс, Коби Уайт в Шарлът Хорнетс, а продуктът на Булс Айо Досунму премина в Минесота Тимбъруулвс.

От големите имена бяха запазени единствено Матас Бузелис и Джош Гиди, които да служат като основа на бъдещия отбор, като същевременно да се запазят достатъчно ресурси за заплати на играчи, пристигащи в отбора през лятото.

Тимът на Чикаго Булс е шесткратен шампион от НБА, а всяка една от титлите дойде между 1991 и 1998 година, когато треньорът Фил Джаксън имаше на разположение играчи като Майкъл Джордан, Скоти Пипън и Денис Родман.