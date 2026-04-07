  • 7 апр 2026 | 12:50
Хюндай със специални цветове в памет на Крейг Брийн в Хърватия този уикенд

Отборът на Хюндай в Световния рали шампионат (WRC) ще използва специална цветова схема по време на предстоящото в края на тази седмица рали „Хърватия“, четвърти кръг за сезон 2026.

Разцветката на колите на Тиери Нювил, Адриен Фурмо и Хейдън Падън ще бъде в памет на покойния Крейг Брийн. Ирландецът загуби живота си при инцидент по време на тестовете преди рали „Хърватия“ през 2023 година, когато той се състезаваше именно за Хюндай.

Корейският тим използва цветове с ирландския флаг в рали „Хърватия“ през 2023 и 2024, за да почете Брийн, но сега ирландското знаме няма да присъства. Вместо това на тавана и на задните врати ще бъде изобразен ликът на Брийн. Отделно на шофьорската врата ще бъде изписано „За Крейг“, а на пасажерската ще бъде изписан един популярен цитат на покойния ирландец: „Пълна газ до острия десен“.

Снимки: Hyundai Motorsport

