Олимпийска медалистка награди призьорите на старта на Младежката атлетика

Дванадесетият сезон на веригата“А1 атлетика за младежи“ стартира в Бургас. Организатори на популярната верига са Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) и телекомът А1.

Млади атлети от Варна, Бургас, Ямбол, Несебър, Видин, Хасково и Малко Търново участваха на традиционния трибой за веригата (60 м, скок дължина и 600/800м) на спортен комплекс „Славейков“ в едноименния квартал на морския град.

Кирил Райков (Европул – Бургас) и Берта Никол Петрова (Радио 999) нямаха проблем да спечелят първото място при момчетата и момичетата.

11-годишният Райков започна със 7.9 секунди на 60 м и постигна 5.40 м в скока на дължина – най-силния резултат на състезанието при момчетата. Кирил завърши надпреварата с 2:30.6 на 800 м и събра 217 точки.

Цветомир Христов (КЛА Несебър 1971) записа 8.3 секунди на 60 м и 5.00 м на скок дължина, както и най-силен резултат на 800 м – 2:27.7. Така Христов зае второто място на почетната стълбичка с 196 точки.

Драматично беше класирането за третото място, където Никола Цонев (Радио 999) надделя с 1 точка над Андрей Младенов (Бдин – Видин) – 185 срещу 184. Младенов бе най-бърз от всички участници на 60 м със 7.7, но на 800 м записа 2:53.7 и загуби преднината си пред Цонев.

Берта Никол също показа страхотен спринт на 60 м със 7.7, което и донесе цели 105 точки. Тя бе най-добра и в скока на дължина, където не показа най-доброто от себе си, но достигна до 4.66, а на 600 м записа 1:53.5 – второ постижение от всички участнички.

Радина Маркова (Супер спорт – Варна) бе най-бърза на 600 м с 1:51.2, и с 8.2 на 60 м и 4.58 на скок дължина също събра над 200 точки и с 202 бе втора в класирането. Третата позиция бе за Пламена Пашова (Европул – Бургас) със 175 точки.

Всички деца бяха наградени от сребърната медалистка на 800 м от олимпийските игри в Монреал 1976 – Николина Щерева, която помагаше и в организацията на състезанието.

Следващият кръг от веригата „А1 атлетика за младежи“ е в Ямбол на 16 април.