  Олимпийска медалистка награди призьорите на старта на Младежката атлетика

Олимпийска медалистка награди призьорите на старта на Младежката атлетика

Олимпийска медалистка награди призьорите на старта на Младежката атлетика

Дванадесетият сезон на веригата“А1 атлетика за младежи“ стартира в Бургас. Организатори на популярната верига са Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) и телекомът А1.

Млади атлети от Варна, Бургас, Ямбол, Несебър, Видин, Хасково и Малко Търново участваха на традиционния трибой за веригата (60 м, скок дължина и 600/800м) на спортен комплекс „Славейков“ в едноименния квартал на морския град.

Кирил Райков (Европул – Бургас) и Берта Никол Петрова (Радио 999) нямаха проблем да спечелят първото място при момчетата и момичетата.

11-годишният Райков започна със 7.9 секунди на 60 м и постигна 5.40 м в скока  на дължина – най-силния резултат на състезанието при момчетата. Кирил завърши надпреварата с 2:30.6 на 800 м и събра 217 точки.

Цветомир Христов (КЛА Несебър 1971) записа 8.3 секунди на 60 м и 5.00 м на скок дължина, както и най-силен резултат на 800 м – 2:27.7. Така Христов зае второто място на почетната стълбичка с 196 точки.

Драматично беше класирането за третото място, където Никола Цонев (Радио 999) надделя с 1 точка над Андрей Младенов (Бдин – Видин) – 185 срещу 184. Младенов бе най-бърз от всички участници на 60 м със 7.7, но на 800 м записа 2:53.7 и загуби преднината си пред Цонев.

Берта Никол също показа страхотен спринт на 60 м със 7.7, което и донесе цели 105 точки. Тя бе най-добра и в скока на дължина, където не показа най-доброто от себе си, но достигна до 4.66, а на 600 м записа 1:53.5 – второ постижение от всички участнички.

Радина Маркова (Супер спорт – Варна) бе най-бърза на 600 м с 1:51.2, и с 8.2 на 60 м и 4.58 на скок дължина също  събра над 200 точки и с 202 бе втора в класирането. Третата позиция бе за Пламена Пашова (Европул – Бургас) със 175 точки.

Всички деца бяха наградени от сребърната медалистка на 800 м от олимпийските игри в Монреал 1976 – Николина Щерева, която помагаше и в организацията на състезанието.

Следващият кръг от веригата „А1 атлетика за младежи“ е в Ямбол на 16 април.

Още от Лека атлетика

Иван Андреев и Дебора Аврамова са победителите в полумаратона на "Рън Созопол"

Иван Андреев и Дебора Аврамова са победителите в полумаратона на "Рън Созопол"

  • 6 апр 2026 | 13:33
  • 945
  • 0
Ша'Кари Ричардсън спечели най-старото състезание в Австралия

Ша'Кари Ричардсън спечели най-старото състезание в Австралия

  • 6 апр 2026 | 11:48
  • 791
  • 0
Маринела Нинева с две победи в първия ден на "Созопол рън"

Маринела Нинева с две победи в първия ден на "Созопол рън"

  • 5 апр 2026 | 09:20
  • 523
  • 0
Програмата "Планета Атлетика" стартира от Зидарово

Програмата "Планета Атлетика" стартира от Зидарово

  • 5 апр 2026 | 08:32
  • 345
  • 0
Георги Павлов: Пловдив може да стане международен център на леката атлетика

Георги Павлов: Пловдив може да стане международен център на леката атлетика

  • 3 апр 2026 | 16:52
  • 882
  • 1
Ямбол ще бъде домакин на Държавното първенство по модерен петобой за юноши и девойки

Ямбол ще бъде домакин на Държавното първенство по модерен петобой за юноши и девойки

  • 3 апр 2026 | 01:14
  • 758
  • 0
Виж всички

Григор Димитров допусна рибрейк

Григор Димитров допусна рибрейк

  • 7 апр 2026 | 11:58
  • 8111
  • 22
ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

  • 7 апр 2026 | 12:31
  • 1422
  • 1
Сблъсък на титаните на "Сантиаго Бернабеу"

Сблъсък на титаните на "Сантиаго Бернабеу"

  • 7 апр 2026 | 06:30
  • 6985
  • 33
Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 3974
  • 15
Реал Мадрид на пътя на Везенков и компания в ключова битка за челните позиции

Реал Мадрид на пътя на Везенков и компания в ключова битка за челните позиции

  • 7 апр 2026 | 07:30
  • 2285
  • 1
Нов голям мач от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Нов голям мач от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 7 апр 2026 | 07:00
  • 4171
  • 5